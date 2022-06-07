مجلة Forbes middle East تختار QNB الأهلي ضمن أقوى 50 شركة في مصر

اختارت مجلة Forbes Middle East التي تصدر وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية، بنك QNB الأهلى ضمن أقوى 50 شركة في مصر وثاني أكبر بنك بقطاع البنوك، في قائمتها لهذا العام 2022.

وتهتم فوربس بتعزيز صحافة الأعمال وإحصاء الثروات وتقييم الشركات ومراقبة نمو المؤسسات المالية، وتعتمد على عدة معايير مهنية لاختيار الشركات في القائمة؛ من أهمها: القيمة السوقية الأعلى، وجودة الأصول، وصافي الربحية، وقيمة المبيعات.

تتمتع مجلة Forbes middle East بمصداقية عالية، وتعتمد على عدد من المعايير المهنية والموضوعية، ويأتي حصول البنك على المرتبة الثانية بقطاع البنوك في قائمة فوربس؛ تأكيدًا لقوة البنك وحصته السوقية التي يحظى بها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط،

بالإضافة إلى النمو المتسارع والمؤشرات القوية التي حققها البنك في جميع القطاعات؛ ومن أهمها: تحقيق صافي أرباح مجمعة 2.208 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2022،

وارتفاع إجمالي أصول البنك لتحقق نحو 390 مليار جنيه، بزيادة قدرها 8% بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.91% في نهاية مارس 2022.

بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 142%، وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.5%، في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية،

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عال للودائع، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.2% (في نهاية مارس 2022)، مقارنة بمتوسط 48% للقطاع المصرفي (في ديسمبر 2021 طبقًا لآخِر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في جميع العملات.

ويعتزم البنك مواصلة دوره الريادي في السوق المصرفي وتحقيق معدلات نمو إيجابية تتناسب مع مكانته القوية وحصته السوقية، وقدرته على تخطّي كل الأزمات التي تتعرض لها الأسواق العالمية بمرونة واحترافية ووفق سياسات إيجابية مدروسة،

فضلًا عن تعظيم حقوق المساهمين وزيادة جودة الأصول وتدعيم المركز المالي للبنك، بالإضافة إلى تلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم المصرفية بأقصى جودة وبأعلى كفاءة ممكنة وفق أفضل المعايير العالمية.