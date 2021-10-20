مجلة «موتور تريند» الأمريكية: «جينيسيس جي في 70» أفضل سيارة رياضية

أعلنت مجموعة هيونداي موتور أن سيارة “جينيسيس جي في 70” حصلت على لقب أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) لهذا العام من مجلة “موتور تريند” الأمريكية، متفوقة بذلك على المنافسين البارزين من فورد موتور وستيلانتس، بحسب وكالة يونهاب.

جينيسيس جي في 70 تتفوق على 35 طرازا منافسا

وقالت هيونداي في بيان إن “جينيسيس جي في 70” تفوقت على 35 طرازا منافسا مثل “Bronco” و”Mustang Mach-F” من فورد، و”Grand Cherokee ” و”Wrangler 392″ و”Wrangler 4xe” من جيب من حيث التصميم والأداء الرياضي والقيمة وميزات السلامة.

يذكر أن ستيلانتس هي شركة مشتركة تم إنشاؤها مؤخرا من خلال اندماج شركة صناعة السيارات الأمريكية “فيات كرايسلر أوتوموبيل” وشركة صناعة السيارات الفرنسية “مجموعة بي أس إيه”، وتبيع ستيلانتس سيارات جيب.

وتعد “جي في 70” ثاني سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من ماركة “جينيسيس” المستقلة لمجموعة هيونداي بعد “جي في 80” التي تصدرت عناوين الصحف في وقت مبكر من هذا العام عندما نجا أسطورة الغولف تايجر وودز في حادث سيارة بمركبة واحدة في كاليفورنيا.

وفي سبتمبر، حصلت “جي في 70” على تصنيف أفضل اختيار للسلامة من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، منظمة سلامة السيارات الأمريكية.

وبلغت مبيعات السيارة 5,274 وحدة حتى الشهر الماضي في السوق الأمريكي. وتم طرحها في السوق في يوليو الماضي.

“جي 70” والنسخة الجديدة من “جي بي 70” تفوزان بتصنيف أفضل اختيار للسلامة

وفى مطلع الشهر الجارى، قالت شركة جينيسيس، العلامة التجارة الفاخرة المستقلة لمجموعة هيونداي موتور، إن سيارتيها “جي 70” والنسخة الجديدة من “جي بي 70” فازتا بتصنيف أفضل اختيار للسلامة بلس، من معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة (IIHS) الأمريكي.

وبذلك، حصلت جميع الطرازات الجديدة التي طرحتها جينيسيس في الولايات المتحدة في كل عام على تصنيف خيار السلامة القصوى بلس، بدءا من سيارة جي 80 في عام 2016.

وتم تأسيس معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة، وهو منظمة أمريكية غير ربحية، في عام 1959، ويمنح تصنيف أفضل اختيار للسلامة بلس للسيارات التي تظهر أعلى درجة في الأمن والسلامة بعد التقييم الشامل، مثل أداء السلامة من الاصطدام وأداء تجنب الاصطدام، تجاه المئات من السيارات المعروضة في كل سنة.

وللحصول على تصنيف أفضل اختيار للسلامة بلس، يجب الفوز بتصنيف جيد، وهو أعلى تصنيف في 6 تقييمات للسلامة من التصادم، مثل التصادم الأمامي والتصادم الجانبي وغيرها، وأيضا الحصول على درجة متقدمة أو أعلى في اختبار نظام تجنب الاصطدام الأمامي.

وحصدت سيارتا “جي بي 70” والنسخة الجديدة من “جي 70” تصنيف جيد في جميع تقييمات السلامة من التصادم.

وقال مسؤول في جينيسيس إن ذلك يظهر التزام جينيسيس الثابت بالسلامة، وستضع جينيسيس سلامة العملاء في صميم كل ما نقوم به.