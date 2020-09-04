مجلة ذا لانسيت : تجارب لقاح كورونا الروسي تؤكد نجاحه في إنتاج أجسام مضادة

ذكرت مجلة “ذا لانسيت” الطبية، اليوم الجمعة، أن دراسة أولية للقاح الروسي المضاد لفيروس “كورونا” المستجد “سبوتنيك-في” أكدت سلامته وفاعليته في إنتاج أجسام مضادة للفيروس.

ووفقًا للمجلة، فقد أكدت نتائج الدراسات السريرية للمرحلتين الأولى والثانية للقاح، والتي أعلن عنها الصندوق الروسي للاستثمارات ومركز “جامالي” للوبائيات، نجاح اللقاح الروسي في تكوين أجسام مضادة للفيروس لدى 100 بالمئة من المشاركين، وبلغ عددهم 76 متطوعًا، دون أن يتسبب بأي مضاعفات أو آثار خطيرة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

لكن خبراء أكدوا أن هذه النتائج لا تثبت ما إذا كان لقاح “سبوتنيك في”، الذي أنتجه معهد “جامالي” للوبائيات والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، قادر على الوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”، وهو ما ستعمل الدراسات القادمة على التحقق منه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 11 أغسطس الماضي، نجاح بلاده في “تطوير أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد”، مؤكداً أنه يوفّر “مناعة مستدامة” من الإصابة بـ(كوفيد-19).