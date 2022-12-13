مجلة الأعمال الدولية تمنح ميد بنك جائزة الأفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2022

حاز ميدبنك على جائزة أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2022 من مجلة الاعمال الدولية، وذلك تقديرا لجهوده في تطوير الخدمات التي يقدمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث عمل البنك بشكل استباقي على دعم مكانته في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المليئة بالتحديات، لمواكبة أحدث النظم المصرفية وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات في السوق المصرية.

تمنح مجلة جلوبال الاعمال الدولية هذه الجائزة العالمية التي تهدف للإشادة بأفضل الإنجازات المتعلقة بالمواهب الصناعية الناشئة والقادة العالميين والشركات وغيرها عبر مجالات متنوعة مرتبطة بميدان الأعمال والتمويل الدولي. وتكريم كل الذين يسعون جاهدين لتحقيق خدمات متميزة، وعالية الجودة وقد جاءت التقييمات كلها في صالح أداء واستراتيجية ميدبنك منذ بداية انطلاق عملية تغيير الهوية حتى انتهائها على الوجه المخطط.

وقد أعربت إيمان أبو زيد رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض المشتركة لميدبنك عن سعادتها وفخرها بحصول ميدبنك على جائزة أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2022. وأكدت: “تأتي هذه الجائزة لتؤكد النجاح الكبير الذي حققه ميدبنك في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بعد إطلاق MID-GO “انطلق بطموحك” في إطار استراتيجيته التي ترتكز على تطوير البنية التحتية وتطوير مختلف الخدمات والمنتجات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق نموذج عمل فعال وأضافت: “الجائزة تعد شهادة استحقاق لثقة عملائنا لأنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، حيث يسعى ميدبنك لتقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات متميزة.”

جدير بالذكر أن جائزة مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine لأفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هي الجائزة الثانية في نفس عام 2022. كما نجح ميدبنك من خلال إطلاق الهوية الجديدة MID-GO “انطلق بطموحك” بتحقيق العديد من الإنجازات وتضمن زيادة حجم محفظة ميدبنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نحو 26% في نهاية شهر سبتمبر الماضي. ويشمل “MID-GO حزمة من الخدمات البنكية والحلول التمويلية التي يتم توفيرها الى عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع احتياجات كل شريحة أخذا في الاعتبار طبيعة تعامل المؤسسات المالية مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يتطلبه من مرونة وسرعة في تلبية احتياجات العملاء.