مجلة «استثمارات» الإماراتية تمنح الراحل وائل الإبراشى جائزة فارس الكلمة لعام 2022

منحت مجلة استثمارات الإماراتية الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تكريماً خاصاً فى حفلها السنوي ومنحته جائزة ” فارس الكلمة في الإعلام العربي للعام 2022 تقديراً لدوره وتاريخه.

ونضمت استثمارات الإماراتية حفلها السنوي السادس هذا العام تحت شعار قادة المستقبل قامات وكيانات وبرعاية الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي لتكريم رواد المال والاقتصاد في الوطن العربي.

وتم تكريم خمسة من رجال الاعمال المصريين في مجالاتهم المختلفة من بين 45 شخصية عربية تم تكريمها هذا العام .

تكريم محمود محي الدين

فقد منحت مجلة استثمارات الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي “جائزة” الشخصية العربية الإكثر إلهاماً في قيادة المؤسسات الدولية للعام 2022، واستلم عنه الجائزة سعادة المستشار أشرف حمدي الوزير المفوض التجاري بسفارة مصر في الإمارات.

وتقديراً لتاريخ من الإنجاز لأكبر شركات المقاولات والعقار حصد داكر عبد اللاه على “جائزة” الشخصية الأكثر تأُثيراً في قطاع المقاولات في الوطن العربي وشمال إفريقيا للعام 2022.

وائل زين ممثلاً للقطاع العقاري

كما حصد رجل الأعمال المصري وائل زين الدين عضو جمعية رجال الاعمال المصريين “جائزة” أفضل قادة الأعمال في قطاع التطوير والاستثمار العقاري بالوطن العربي وشمال إفريقيا للعام 2022

وحصد رجل الأعمال المصري محمد عبد الرؤوف عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء “جائزة” أفضل قادة الأعمال في قطاع البناء والتشييد بالوطن العربي وشمال إفريقيا للعام 2022، وكذلك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتقديراً لدوره وتاريخه المهني الكبير حصل الإعلامي المصري وائل الإبراشي “رحمه الله تعالى على جائزة ” فارس الكلمة في الإعلام العربي للعام 2022

وأقيم حفل التكريم للفائزين في مدينة دبي ضمن نهج متجدد يساهم في تعزيز مسيرة الإعلام الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وضمن منهجية استثمارات الإماراتية السنوية في التكريم والاحتفاء بأفضل قادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بصمة للسوق المصري

وجاء تكريم رجال الاعمال المصريين ضمن أفضل الشخصيات الأكثر تأثيرا في مجالاتهم في مصر و الوطن العربي وشمال أفريقيا تاركين بصمة يحتذى بها وليكونوا نموذجًا للإصرار على تحدي الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم والتي شكلت بالنسبة لهم تحديًا من نوعٍ خاص دفعهم لتجاوز كافة العقبات والصعاب.”

قامت مجلة الإستثمارات الإماراتيه بتكريم رجل الأعمال وائل زين الدين بوسام الشخصيه الأكثر إبداعا فى تطوير القطاع العقارى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022.

ويأتي تكريم رجل الاعمال وائل زين ضمن 24 شخصيه عربيه من قادة الأعمال الأفضل إستشراقا لمستقبل قطاع الأعمال و الإستثمار بالشرق الأوسط والوطن العربى لعام 2022 وذلك لجهوده فى القطاع العقارى بالسوق المصرى

وظف زين إمكانياته وخبراته لعدة مشروعات عقارية فضلا عن جهوده التى تم تتويجها فى أهم المشروعات بالعاصمة الإداريه الجديدة و المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة كونسوتيوم للتطوير العقارى

وقد ألقى الكلمة الافتتاحية للحفل الدكتور طلال أبوغزالة رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية؛ حيث تحدث عن أهمية تعزيز وتطوير القدرات لقيادات الأعمال والمؤسسات العربية في مجابهة المتغيرات المتسارعة

محمد العبار ضمن القائمة

وضمت قائمة المكرمين المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة، ومحمد العبار رئيس ومؤسس مجموعة إعمار العقارية واستلم الجائزة بالنيابة عنه الدكتورة رانيا يوسف،

والدكتور طلال أبوغزالة رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية وحميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية بشركة مبادلة للاستثمار

قائمة المكرمين

كما تم تكريم ماجد بن فيصل القاسمي المدير العام والعضو المنتدب شركة الخليج للمشاريع الطبية، وجمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعلي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل

بجانب وراشد سعود الشامسي عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسيدة الأعمال الإماراتية بدرية الملا رئيسة مجلس إدارة ومؤسسة مجموعة الأعمال الدولية الإماراتية، وجاسم محمد المزكي رئيس مجلس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية “أكوليد”، والدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة الشموخ لخدمات النفط بأبوظبي

خليفة المحيربي رئيس ومؤسس شركة الخليج العربي للاستثمار، والدكتور داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ورجل الأعمال المصري محمد عبد الرؤوف

المهندس شريف ريفي مدير شركة غاز مصر فرع الإمارات، والدكتور حميد منصور الرجوي رئيس مجلس إدارة شركة نيو إفينت للتطوير العقاري، والدكتور فيصل علي موسى رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة فام القابضة

محمد ضبيع الرئيس المالي التنفيذي لشركة Twofour54″، والحاج بوزيان رشيد رئيس مجلس إدارة مجموعة الصباح للصناعات الغذائية، وراشد شراد، رئيس ومؤسس منتدى الأعمال الجزائري الإماراتي، والدكتور أحمد العمراوي، ورجل الأعمال الفرنسي ستيفان داني، ورجل الأعمال محمد البنا