استثمار

مجلة أمريكية تختار توابيت سقارة الملونة ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية

التوابيت تم العثور عليهم داخل 3 آبار للدفن
أحمد عاشور 1:54 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20 1:54 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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أعلنت مجلة الآثار الأمريكية “Archaeology Magasine”، عن اختيار كشف توابيت سقارة الملونة، والتي أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار منتصف نوفمبر الماضي، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020.

وتم تصنيف التوابيت باعتابرها ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام، إضافة إلى وضع صورة لأحد هذه التوابيت بتفاصيل الوانه على غلاف المجلة لنسخة يناير-فبراير 2021.

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وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ورئيس البعثة الأثرية التي كشفت عن المقبرة أن الكشف تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفى عالمى بجبانة سقارة عن نجاح البعثة الأثرية المصرية، فى الكشف عن اكثر من 100 تابوت خشبي ملون ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام. تم العثور على التوابيت فوق بعضها البعض جنبًا إلى جنب مع 40 تمثالًا للإله جبانة سقارة بتاح-سوكر- وتمثال برونزي للإله نفرتوم.

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وأضاف د. مصطفي وزيري أن هذه التوابيت تم العثور عليهم داخل 3 آبار للدفن، وأنها تخص كبار رجال الدولة والموظفين وكهنة معبد الإلهة باستت في عصر الأسرة 26.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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