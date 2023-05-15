مجلة أمريكية تختار «إل جي» كأفضل علامة تجارية موثوقة للأجهزة المنزلية

تم اختيار شركة إل جي إلكترونيكس كأكثر علامة تجارية موثوقة للأجهزة المنزلية العامة من قبل مجلة أمريكية، إذ نشرت مجلة “تقارير المستهلك” الأمريكية ترتيبات الموثوقية لـ 25 علامة تجارية للأجهزة، بحسب وكالة يونهاب.

وقامت المجلة بتقييم موثوقية الأجهزة بناء على معدل العطل لمدة 5 سنوات بعد الشراء لحوالي 530 ألف جهاز منزلي اشتراها المستهلكون منذ عام 2012 إلى العام الماضي.

وشمل التقييم 8 أنواع من المنتجات، بما في ذلك غسالات الملابس، ومجففات الملابس، والثلاجات، وغسالات الصحون، ومواقد الغاز والكهرباء، والمواقد السطحية، وأفران الحائط، وأفران الميكروويف واسعة النطاق.

وجاءت سبيد كوين الأمريكية في المركز الأول بـ 84 نقطة، لكن الشركة تنتج غسالات الملابس ومجففات الملابس فقط.

واحتلت إل جي إلكترونيكس المرتبة الثانية بـ 76 نقطة، وهي الأعلى من بين العلامات التجارية التي تنتج المنتجات في كل الـ8 أنواع.

وعلى وجه الخصوص، حصلت إل جي إلكترونيكس على أعلى درجة في الموثوقية لـ 4 أنواع، بما في ذلك مواقد الغاز والكهرباء، والمواقد السطحية، وغسالات الملابس، ومجففات الملابس.

وجاءت سيجنيتشر كيتشين سويت، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لشركة إل جي إلكترونيكس، في المركز الثالث بـ 71 نقطة.

واحتلت سامسونج للإلكترونيات المرتبة الـ20. وجاءت دايكور، العلامة التجارية الأمريكية التي استحوذت عليها سامسونج، في المركز الـ23.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت إل جي إلكترونيكس في المركز الأول في قائمة جرين بيلدر ميديا للعلامات التجارية المستدامة للأجهزة المنزلية.