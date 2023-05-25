مجلة أفريكان بانكر تختار هشام عز العرب للفوز بجائزة" الإنجاز مدى الحياة"

اختارت مجلة “أفريكان بانكر” هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، للفوز بجائزة “الإنجاز مدى الحياة” “Lifetime Achievement Award” لعام 2023.

وقامت لجنة من الخبراء بإختياره للفوز بالجائزة بعد تقييم إنجازاته الاستثنائية طوال مسيرته المهنية بالإضافة إلى مساهماته المتميزة بالمجال المصرفي.

تُمنح جائزة “الإنجاز مدى الحياة” “Lifetime Achievement Award” لأفضل مصرفي عمل طوال مسيرته المهنية بلا كلل لتعزيز الخدمات المصرفية، بالإضافة لتقوية دور قطاع الخدمات المالية في القارة الإفريقية.

وتقوم اللجنة المٌختصة كل عام بإنتقاء أكثر شخصية مؤثرة بالصناعة المصرفية والمالية على مستوى القارة.

وقررت اللجنة اختيار “عز العرب” لمنحه الجائزة عام 2023.

وأشارت المجلة أن الإختيار جاء لكونه صاحب بصمة إيجابية واضحة وتأثير غير مسبوق على سوق الخدمات المالية والمصرفية على مستوى القارة، بالإضافة إلى مساهماته الكبيرة في تنمية وتدريب الكوادر المصرفية بإعتباره قدوة ونموذج مثالي يحتذى به، بالإضافة الى نزاهته المعهودة، مما جعله مصدر إلهام للكثيرين داخل وخارج الصناعة المصرفية.

تبرهن الجائزة إعتراف المؤسسات الدولية بنجاحات “عز العرب” غير المسبوقة خاصة خلال فترة رئاسته للبنك التجاري الدولي-مصر، حيث أوضحت المجلة أن قيادة “عز العرب” المحترفة، ساهمت في بناء أحد أكثر بنوك القطاع الخاص نجاحًا في إفريقيا والأسواق الناشئة، مؤكدة ريادة البنك على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى إلتزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية خصوصًا فيما يتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، مما دفع البنك ليتبوأ مكانة رفيعة على قمة القطاع المصرفي.

وفي هذا السياق، عبر “هشام عز العرب” عن إمتنانه وإعتزازه بإختياره للفوز بتلك الجائزة المرموقة، مؤكدًا أن النجاح لم يكن عملاً فرديًا وإنما جاء نتيجة تفاني وإلتزام فريق عمل “التجاري الدولي”، والذي كان الدافع الرئيسي لتحقيق سجل حافل من الإنجازات غير المسبوقة للبنك.

وأضاف “عز العرب” أن مثل هذه الجوائز من المؤسسات الدولية المرموقة تبرهن وتؤكد وجود مواهب وكوادر أصحاب إمكانات متفردة بسوق الخدمات المصرفية والمالية بمصر.

جاء ذلك في إطار إحتفالية توزيع جوائز مجلة “African Banker” لعام 2023، خلال الإجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي يوم 24 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر أن جوائز “African Banker” تُعتبر إشادة بأفضل الممارسات في الخدمات المصرفية على مستوى قارة إفريقيا، حيث يتم تكريم البنوك صاحبة الريادة وقادة الصناعة المصرفية في إفريقيا، هذا ويُعد حفل توزيع الجوائز حدثًا سنويًا يُنظم بدعم من مجموعة بنك التنمية الإفريقي “بإعتباره الراعي الرسمي للحدث”، وصندوق الضمان الإفريقي بصفته الراعي البلاتيني، وبنك التجارة والتنمية كشريك راعي.

جمعت أمسية الإحتفال لفيف من اللاعبين الرئيسين بالصناعة المصرفية، بالإضافة إلى كوكبة من المسئولين الحكوميين من إفريقيا ومختلف دول العالم، للإشادة بإنجازات المؤسسات والأفراد الذين ساهموا بشكل كبير في إصلاح وتعزيز القطاع المصرفي والمالي في القارة، بجانب دفع نمو الاقتصاد المُستدام بإفريقيا.

