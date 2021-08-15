مجد القاسم ينتهي من تسجيل أغنية «أميرة بيتي» في ألبومه المقبل

الأغنية يشارك في غنائها مع مجد في بعض مقاطعها شقيقه محجوب،

انتهى المطرب السوري مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة ليضمها لأغنيات ألبومه القادم “باقة ورد” الذي سيطرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء جميع أغنياته.

والأغنية الجديدة الذي ضمها مجد هي “أميرة بيتي” وتتناول طابعا غنائيا عاطفيا، وحضر كواليس تسجيل الأغنية صناعها إضافة لشقيقي مجد القاسم محجوب وفضل القاسم.

الأغنية يشارك في غنائها مع مجد في بعض مقاطعها شقيقه محجوب، وسيقوم مجد بتصويرها لكن لم يستقر على مخرج العمل حتى الآن.

يذكر أن مجد يتعاون في ألبومه الجديد باقة ورد، مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منها صلاح عطية وعبد المنعم طه وغيرهم.