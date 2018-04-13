مجد القاسم يحيي حفل regency ويقدم موهبة غنائية جديدة‎

أحمد حمدي:أحيا النجم السوري مجد القاسم حفلا فنيا خاصا، مساء الجمعة، بإحدى الأماكن بمصر الجديدة، بحضور عدد من جمهوره ومحبيه.وبدأ مجد حفلته بالرقص والغناء على الدبكة السورية، مقدما عددا من أغانيه المميزة وأغاني الزمن الجميل يالإضافة الى أغاني ألبومه الجديد "نكتة بايخة" من بينها:"يارايق" ، "ن

أحمد حمدي:

أحيا النجم السوري مجد القاسم حفلا فنيا خاصا، مساء الجمعة، بإحدى الأماكن بمصر الجديدة، بحضور عدد من جمهوره ومحبيه.

وبدأ مجد حفلته بالرقص والغناء على الدبكة السورية، مقدما عددا من أغانيه المميزة وأغاني الزمن الجميل يالإضافة الى أغاني ألبومه الجديد “نكتة بايخة” من بينها:”يارايق” ، “نكتة بايخة”، “الناس الحلوة”، “حيرت قلبي معاك”، “على رمش عيونها”، “المرسيدس”.

كما حرص على تقديم “منة” المطربة الشابة التي أعلن عن تبنيها وعن نيته إنتاج أول ألبوم لها ، وقدم معها دويتو اغنية “غمض عينيك” .

وحرص الحضور في ختام الحفل على التقاط الصور التذكارية والسيلفي مع مجد القاسم.