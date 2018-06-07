مجد القاسم ومحمود الليثي يحييان حفلات سحور بالقاهرة

أحمد حمديأحيا النجم السوري مجد القاسم حفل سحور خاص بإحدى كافيهات مصر الجديدة، الخميس، بحضور عدد من جمهوره. وقدم "القاسم" عددا من أجمل أغانيه والأغاني الطربية القديمة، من بينها: "على رمش عيونها" ، و "يارايق" ، و "المرسيدس" ، و "غمض عنيك" ، وغيرها من الأغاني الجميلة التي أطربت الحضور.كما أح

أحمد حمدي

أحيا النجم السوري مجد القاسم حفل سحور خاص بإحدى كافيهات مصر الجديدة، الخميس، بحضور عدد من جمهوره.

وقدم “القاسم” عددا من أجمل أغانيه والأغاني الطربية القديمة، من بينها: “على رمش عيونها” ، و “يارايق” ، و “المرسيدس” ، و “غمض عنيك” ، وغيرها من الأغاني الجميلة التي أطربت الحضور.

كما أحيى المطرب الشعبي “محمد الليثى” مساء الخميس، ثامن حفلات خيمة كايرو سكاى بالباخرة النيلية نايل فيو.

وبدأ الحفل فى تمام الساعة 11 مساءً، بحضور الفنانة ريم البارودى والمطربة حنان عطية.

وقدم “الليثى” عددا كبيرا من أغانيه الشعبية ومواويله المتميزة التي يتفاعل معها محبيه ومنها ونبوناية ويا عم يا صياد” وأغنية “عبده وحوشى ياما” وأغنية “إذا كان قلبك كبير”، وغيرها.

جدير بالذكر أن الفنان “محمد رشاد” سيحيي تاسع سهرات خيمة كايرو سكاى الرمضانية يوم الجمعة المقبل الموافق 23 رمضان.