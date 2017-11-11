مجد القاسم والمزكاتي باند يحييان حفل إعلاميون من أجل مصر

أحمد حمدي: تستعد حركة إعلاميون من أجل مصر التي تضم 30 صحفيا وناقدا متخصصا في النقد التلفزيوني من مختلف الصحف القومية والمستقلة لفاعليات حفل التكريم السنوي للعام الثالث على التوالي، والذي يقام منتصف الشهر القادم في إحدى الفنادق لتكريم أفضل 20 إعلاميا وإعلامية في عام 2017، وسيقوم الفنان مجد ا

أحمد حمدي:

تستعد حركة إعلاميون من أجل مصر التي تضم 30 صحفيا وناقدا متخصصا في النقد التلفزيوني من مختلف الصحف القومية والمستقلة لفاعليات حفل التكريم السنوي للعام الثالث على التوالي، والذي يقام منتصف الشهر القادم في إحدى الفنادق لتكريم أفضل 20 إعلاميا وإعلامية في عام 2017، وسيقوم الفنان مجد القاسم والفنان خالد مصطفي صاحب فرقة المزكاتي باند بإحياء الحفل.

وانتهت الحركة من تسجيل أغنية وطنية بعنوان “ماليش غيرها” غناء خالد مصطفى وكلمات سيد خميس وألحان نهى سعيد وتوزيع عبدالوهاب الرفعي لتذاع حصرى يوم حفل التكريم ثم يتم إهداءها لكل القنوات الفضائية المصرية.

وأكد سيد خميس مؤسس الحركة أن الحركة وأعضاءها سيقومون نهاية الأسبوع القادم بإعلان أسماء الإعلاميين والبرامج التي تم اختيارها ومنها أفضل مقدم برنامج توك شو وأفضل إعلاميه وأفضل برنامج فني وأفضل برنامج حوارى وأفضل محاور تلفزيوني وأفضل برنامج تنموي وأفضل برنامج إخبارى وغيرها من نوعيات البرامج التي سيتم اختيار الأفضل من بينها.

وأوضح خميس أن التقييم سيأتي بناء على قواعد أساسية منها نسبة المشاهدة وهدف البرنامج والأداء الإعلامي.