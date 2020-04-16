مجد القاسم: انتهيت من أغنية جديدة عن أزمة «كورونا»

كشف المطرب مجد القاسم أنه انتهى الساعات الماضية من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “هونها علينا” وسيقوم بطرحها على جميع الإذاعات المصرية .

وأضاف القامس في تصريحات لـ”المال” أن الهدف من الأغنية التضامن مع الناس في ظل أزمة فيروس كورونا والدعاء بأن تنتهي هذه الفترة الصعبة علينا جميعا .

وتابع أن الأغنية تم تسجيلها في ستوديو مقام بمدينة نصر في فترة حظر التجول، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي صلاح عطية وقام بتلحينها بنفسه والتوزيع الموسيقي لخالد عرفة.

من ناحية أخرى، طرح مجد القاسم منذ بداية أزمة كورونا، أغنيتين الأولى بعنوان “خليك في البيت” والثانية أهداها للجيش الأبيض تقديرا منه لجهود الأطباء في هذه الأزمة.