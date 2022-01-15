مجد القاسم : انتظروا أغنيات جديدة في 2022 ولايهمني تحقيق المشاهدات كبيرة

قال المطرب مجد القاسم للمال إنه يقوم حاليا بتحضير أغنيات جديدة ليطرحها للجمهور في العام الجديد 2022 ، ويتعاون فيها مع كوكبة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم الشاعر صلاح عطية وغيرهم . وتابع القاسم أن أغنيته الجديدة مجنون…

قال المطرب مجد القاسم للمال إنه يقوم حاليا بتحضير أغنيات جديدة ليطرحها للجمهور في العام الجديد 2022 ، ويتعاون فيها مع كوكبة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم الشاعر صلاح عطية وغيرهم .

وتابع القاسم أن أغنيته الجديدة مجنون رسمي التي قام بطرحها مؤخرا وهى من كلمات برهان الجرماني، ألحان وجدي الصايغ، توزيع جعفر إسماعيل.، حققت حتى الآن حوالي 3 ألاف مشاهدة على يوتيوب ، لافتا إلى أنه لايهتم أبدا بتحقيق أغنياته ملايين المشاهدات مثل اخرين .

وأضاف أنه يهتم أن يكون الجمهور الذي يسمعه حقيقيا بالفعل ويحبه ويتذوق فنه الذي يقدمه له ، وليس مجرد أن يكون العدد ملايين المشاهدات لكن الحقيقة أنه عدد ليس حقيقيا أو صادقا .