ثقافة وفنون

مجد القاسم : أجلت حفلاتي في تونس والمغرب حاليا بسبب «كورونا»

أشار القاسم إلى أنه طرح أغنيته الجديدة " خليك في البيت " للتضامن مع الجمهور فقط في هذه المحنة
أحمد حمدي 3:22 م, الجمعة, 27 مارس 20 3:22 م, الجمعة, 27 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الفنان مجد القاسم – في تصريحات خاصة لـ “المال” – أنه اضطر إلى تأجيل حفلاته الغنائية التي كان مقررا إقامتها في تونس والمغرب فى شهر أبريل المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا العالمي .

وأضاف أن هذه الأزمة تسببت أيضا في وقف أي حفل غنائي له في مصر حاليا نظرا لعدم وجود أي تجمعات تماما.

ولفت أيضا إلى أنه انتهى من تسجيل ألبومه الجديد باقة ورد مؤخرا ، لكن لن يستطيع طرحه الفترة الحالية لحين مرور هذه الأزمة على خير، مشيرا إلى أنه على المستوى الفني والإنساني تضرر كثيرا منها مثل جميع المصريين .

وأشار القاسم إلى أنه طرح أغنيته الجديدة ” خليك في البيت ” للتضامن مع الجمهور فقط في هذه المحنة .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

فراس سعيد : انتظروني في «أسود فاتح» بشخصية رجل أعمال

أحمد حمدي 11:54 ص, الجمعة, 27 مارس 20

مكافحة «كورونا» بالأغاني.. «لسه الأماني ممكنة»

أحمد حمدي 1:57 ص, الخميس, 26 مارس 20

نقاد : دور الفنانين في أزمة «كورونا» ليس بسيطا

أحمد حمدي 7:08 م, الأربعاء, 25 مارس 20

تميم يونس يواجه «الحظر» بفيديوهات طريفة

رحاب صبحي 6:06 م, الأربعاء, 25 مارس 20

«الإجراءات الاحترازية» وجه جديد في مسلسلات رمضان لمواجهة «كورونا»

أحمد حمدي 2:24 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20

مايا دياب تطلق برنامجها الخاص بالحجر الصحي لفيروس كورونا

أحمد حمدي 5:16 م, الجمعة, 20 مارس 20