مجد القاسم : أجلت حفلاتي في تونس والمغرب حاليا بسبب «كورونا»

أشار القاسم إلى أنه طرح أغنيته الجديدة " خليك في البيت " للتضامن مع الجمهور فقط في هذه المحنة

كشف الفنان مجد القاسم – في تصريحات خاصة لـ “المال” – أنه اضطر إلى تأجيل حفلاته الغنائية التي كان مقررا إقامتها في تونس والمغرب فى شهر أبريل المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا العالمي .



وأضاف أن هذه الأزمة تسببت أيضا في وقف أي حفل غنائي له في مصر حاليا نظرا لعدم وجود أي تجمعات تماما.



ولفت أيضا إلى أنه انتهى من تسجيل ألبومه الجديد باقة ورد مؤخرا ، لكن لن يستطيع طرحه الفترة الحالية لحين مرور هذه الأزمة على خير، مشيرا إلى أنه على المستوى الفني والإنساني تضرر كثيرا منها مثل جميع المصريين .



وأشار القاسم إلى أنه طرح أغنيته الجديدة ” خليك في البيت ” للتضامن مع الجمهور فقط في هذه المحنة .