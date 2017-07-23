مجدي يعقوب يجري عددا من جراحات القلب في إثيوبيا

سمر السيديقوم الدكتور مجدي يعقوب بزيارة إلي إثيوبيا على رأس طاقم طبي مكون من 27 طبيبا لإجراء عدد كبير من جراحات القلب للمواطنين غير القادرين من الإثيوبيين في إطار التعاون المستمر بين جمعية الدكتور مجدي يعقوب للقلب، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، ومركز القلب الإثيو

سمر السيد

يقوم الدكتور مجدي يعقوب بزيارة إلي إثيوبيا على رأس طاقم طبي مكون من 27 طبيبا لإجراء عدد كبير من جراحات القلب للمواطنين غير القادرين من الإثيوبيين في إطار التعاون المستمر بين جمعية الدكتور مجدي يعقوب للقلب، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، ومركز القلب الإثيوبي، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو، حيث تعد هذه الزيارة الرابعة من نوعها منذ بدء التعاون بين مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عام 2014، وفق تصريحات السفير أبو بكر حفني سفير مصر في إثيوبيا.

وأضاف السفير، بأن السفارة نظمت مؤتمرا صحفيا على هامش الزيارة، حيث شارك فيه الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور بيلاي أبيجاز مدير مركز القلب الإثيوبي، واستعرض السفير خلال المؤتمر الصحفي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمساندة الأشقاء في إثيوبيا في مختلف المجالات التنموية خاصة في مجالات الصحة، فبالإضافة إلى التعاون القائم مع مركز القلب الإثيوبي، أنشأت مصر مركزاً لغسيل الكلى، وجناحا لإجراء جراحات الجهاز الهضمي بالمناظير بمستشفي سان بول العليمي (أكبر مستشفى تعليمي في إثيوبيا)، كما أكد السفير على التزام مصر ببناء قدرات الكوادر الإثيوبية في مختلف المجالات، وأن تلك الجهود ستصب دون شك في تعزيز الثقة بين الجانبين، وتطوير العلاقات على المستوى الإنساني بين شعبي مصر وإثيوبيا، مؤكدا أن مصر ستستمر في بحث كافة السبل لتطوير علاقات التعاون بين البلدين بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة لشعبي البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي يعقوب خلال المؤتمر الصحفي على التزام مؤسسة مجدي يعقوب باستمرار التعاون مع الحكومة المصرية من خلال إيفاد البعثات الطبية لإجراء الجراحات للمواطنين الإثيوبيين غير القادرين أو من خلال تدريب الكوادر الإثيوبية أو عن طريق بحث منح أجهزة طبية جديدة للجانب الإثيوبي، كما أوضح أن الفريق الطبي يأمل في إجراء 75 جراحة قلب خلال فترة وجودهم بإثيوبيا.