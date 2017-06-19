مجدي يعقوب: الخارجية تدعم أنشطة مركز القلب في أفريقيا

سمر السيدأعرب الدكتور مجدي يعقوب عن امتنانه للتعاون والدعم المقدم من وزارة الخارجية لأنشطة مركز أسوان للقلب في أفريقيا، مؤكدا على تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك خلال اجتماع ليعقوب مع سامح شكري وزير الخارجية اليوم، لتناول سبل دعم التعاون بين وزارة الخارجية ومؤسسة

سمر السيد

أعرب الدكتور مجدي يعقوب عن امتنانه للتعاون والدعم المقدم من وزارة الخارجية لأنشطة مركز أسوان للقلب في أفريقيا، مؤكدا على تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع ليعقوب مع سامح شكري وزير الخارجية اليوم، لتناول سبل دعم التعاون بين وزارة الخارجية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإشادة بجهود وأنشطة مركز أسوان للقلب في دول حوض النيل خاصة إثيوبيا، مشيرا إلى الصورة الإيجابية التي يعكسها المركز للدور المصري التنموي في أفريقيا.

كما تناول اللقاء استشراف آفاق التعاون بين وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز أسوان للقلب في إطار المساعدات الدائمة والدور التنموي الذي تقوم به الوكالة على مستوى القارة.

يذكر أن الدكتور مجدي يعقوب هو مؤسس والرئيس الفخري لمجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب “مركز أسوان للقلب”.

