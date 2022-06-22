مجدي نور: «مغامرات كوكو» يدور حول قصص لم يعتادها المشاهد منذ سنوات

كشف المنتج الفني مجدي نور أنه مشغول حاليا بتصوير الفيلم السينمائي الجديد “مغامرات كوكو”، في العديد من الأماكن بالقاهرة .



وأضاف في تصريحات له، أن هذا العمل السينمائي “مغامرات كوكو” يناقش من خلال أبطاله تربية الحيوانات وطريقة التعامل معها، ولأول مرة منذ سنوات طويلة سنشاهد عملا سينمائيا يدور حول هذه القصص المختلفة التي لم يعتادها المشاهدين في السينما المصرية .



وأشار إلى أنه سيتم تصوير بعض المشاهد الخارجية خلال اليومين القادمين وتجمع بعض أبطال الفيلم منهم بيومي فؤاد وخالد الصاوي وشيرين رضا .

فيلم مغامرات كوكو سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق.