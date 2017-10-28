مجدي كامل : الزعيم أعادني للسينما ولايجامل فنيا

حوار/ أحمد حمدي قرر الفنان مجدي كامل منذ فترة طويلة ألا يقدم أي عمل فني تجاري بهدف الربح المادي فقط، أولمجرد التواجد على الساحة الفنية، سواء في السينما أو الدراما حتى لو تاثرت نجوميته بغيابه فترة عن الجمهور ، لكنه رغم ذلك فإنه يعيش حاليا حالة نشاط فني ملحوظ يقوم خلالها بتصوير مسلسلين "

حوار/ أحمد حمدي

قرر الفنان مجدي كامل منذ فترة طويلة ألا يقدم أي عمل فني تجاري بهدف الربح المادي فقط، أولمجرد التواجد على الساحة الفنية، سواء في السينما أو الدراما حتى لو تاثرت نجوميته بغيابه فترة عن الجمهور ، لكنه رغم ذلك فإنه يعيش حاليا حالة نشاط فني ملحوظ يقوم خلالها بتصوير مسلسلين “الطوفان” و”السرايا”

ويظهر فيهما بـ “لووك جديد” عليه، كما يقوم بتصوير فيلم “كارما” الذي يعيد المخرج خالد يوسف للسينما بعد غياب سنوات.





ويرى كامل أن الوصول للعالمية أمرا ليس سهلا، ويحتاج لإمكانات كبيرة ، ويؤكد ان الزعيم عادل أمام من أعاده للسينما بعد غيابه عنها لسنوات .



“ما أن جاءني اتصال هاتفي من المخرج السينمائي خالد يوسف وطلب مني مشاركتي معه في فيلمه السينمائي الجديد ” كارما ” الذي يعود به للسينما بعد غياب 6 سنوات لم اتردد لحظة في الموافقة ” بهذه الكلمات بدأ النجم مجدي كامل حواره مع “المال”.

وأكد أنه لم يكن يعرف مسبقا ماهو موضوع الفيلم لكنه نزل على الفور من بيته، وذهب لمكتبه بالمهندسين حتى يتفق معه على تفاصيل العمل .



“كارما مع خالد يوسف “





وأضاف : مع الاحتفاظ بالألقاب ، لكنني وخالد أصدقاء منذ سنوات طويلة ، وقدمت معه دورا كضيف شرف في فيلم “جواز بقرار جمهوري”، وأرى أن خالد من هم مخرجي السينما المصرية في السنين الماضية

،وتابع : “قلت له أنني ليس لدي مانع أبدا في الظهور كضيف شرف في فيلمه الجديد” كارما “لأنه شخص مريح في العمل ويستطيع قيادة الممثل وتقديره بشكل جيد وشرف لي ان اعمل مع خالد يوسف .



وشار في حواره لـ” المال” إلى أنه يقوم في الفيلم الجديد كارما بشخصية “سليم ” وهي جديدة عن أية شخصية ودور قدمه سابقا في أي عمل فني، مؤكدا أنها ستكون مفاجاءة شكلا ومضمونا للجمهور .



وعن كوكبة الفنانين الموجودين معه في فليم كارما قال: أول مرة التقي في عمل فني مع عمرو سعد برغم أنه تربطني به علاقة صداقة منذ فترة طويلة وهو ممثل من العيار الثقيل بالاضافة لغادة عبد الرازق ووفاء عامر وخالد الصاوي الذي شاركته فيلم مهمة صعبة ومسلسلات كثيرة واتمنى ان تسعد الناس بهذه التجربة لانها ستحدث جدلا كبيرا وقت طرحه .



“لووك جديد وفيلم سري”



ولفت إلى أنه يظهر حاليا بلوك جديد عليه ولفت أنظار الكثيرين خاصة أنه يقوم حاليا بتصوير مسلسلين السرايا والطوفان والشخصيات تتطلب هذا اللووك بإطالة ذقنه حتى تكون مناسبة لشخصيته في السرايا تحديدا.



بالإضافة أنه يقوم بتصوير فيلم سينمائي غير مصرح له بذكر اسمه أو تفاصيله الآن، ويحتاج منه ليظهر بهذا اللووك أيضا لكنه فيلما سينمائيا ضخما سيرى النور الأيام القادمة، ويضم كوكبة من النجوم الكبار والشباب .



“الطموح للعالمية “





قال مجدي كامل إن الوصول للعالمية ليس أمرا سهلا أبدا لأن ذلك يتطلب وجود دورا وموضوعا مهمين ،وسيناريو جيد، وإمكانات ضخمة في الانتاج ،لكني أحاول التجديد في شكلي والشخصيات التي أقوم بها كل فترة حتى أكون متنوعا، ولا أقدم أدوارا متشابهة، والأهم أن أكون مؤثرا بما أقدمه فأنا قليل الكلام كثير التاثير وذلك مايهمني في النهاية.



“أزمة الفيشاوي وتأثير الزعيم في حياته”





فيما يخص الأزمة التي أحدثها الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، علق مجدي كامل قائلا: “كل شخص حر في تصرفاته ويتحمل نتيجتها وهو المسؤول عنها وعن عواقبها في النهاية”.



وأكد أن الزعيم عادل أمام بالنسبة له النجم الكبير والأستاذ والمعلم والأخ الاكبر، موجها الشكر له لأنه لأعاده للعمل في السينما بعد غيابه عنها منذ عام 98 بفيلم التجربة الدانماركية معه الذي حقق نجاحا كبيرا مع المخرج علي إدريس وهو من اختاره للدور في الفيلم .

وتابع عادل أمام “لا يعرف المجاملة في عمله الفني أبدا فيختار كل فنان حسب كونه مناسبا للشخصية والدور الذي سيلعبه وذلك أصبح غير موجود في الكثيرين على الساحة الفنية”

واستطرد “تعلمت منه الكثير على المستويين الفني والانساني وأهم ماتعلمته الالتزام في العمل ومواعيد التصوير ودراسة الدور المعروض علي في أي عمل جيدا مهما كانت سهولته بالنسبة لي كانه أول دور أقدمه في حياتي الفنية”.













“الابتعاد عن الفن وعدم تقديم اعمالا تجارية “





اكد مجدي كامل انه منذ فترة طويلة قرر الا يقدم اي اعمال فنية لمجرد التواجد على الساحة في السينما او الدراما ولو لم يعجبه مايعرض عليه فنيا يوشعر انه يضيف لتاريخه الفني ورصيده لدى الجمهور لن يقبل عليه حتى لو اضطره ذلك للبقاء في منزله لفترة طويلة والتاثير على نجوميته لان الاهم بالنسبة له ان يقدم اعمالا فنية تظل في ذاكرة ووجدان المشاهدين وليست اعمال تجارية هدفها الربح المادي فقط .











” العمل مع السقا مرة ثانية “





تمنى مجدي كامل تكرار التعاون فنيا مع النجم احمد السقا خاصة بعد نجاح فيلمه السينمائي الاخير هروب اضطراري وتحقيقه ايرادات تخطت 54 مليون جنيه في فترة وجيزة ، مضيفا انه قدم مع السقا فيلم حرب اطاليا منذ سنوات ونال نجاحا كبيرا ويتمنى ان يجمعه عمل فني مع السقا الايام القادمة سواء في السينما او الدراما التليفيزيونية لان السقا ملتزم في عمله وتوجد كيمياء بينهما امام الكاميرا.

