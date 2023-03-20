مجدي فكري يستقبل عزاء زوجته بالحامدية الشاذلية اليوم

يستقبل مساء اليوم الإثنين، الفنان مجدي فكري مراسم عزاء زوجته بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذي رحلت عن عالمنا الجمعة الماضية وتم تشييع جثمانها بمسجد الحصري بـ6 أكتوبر بعد صلاة الجمعة.

وسيحضر العزاء عدد كبير من الفنانين أصدقاء مجدي فكري لمواساته في مصابه الأليم، حيث تربطه بزملائه بالوسط الفني علاقة طيبة منذ سنوات، خاصة النجوم ياسر جلال وطارق لطفي وأمير كرارة وغيرهم.

يذكر أن مجدي فكري قام مؤخرا ببطولة مسرحية “شفيقة المصرية” على خشبة مسرح البالون، وهى من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، تدور أحداثها حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

وشارك فى بطولتها عدد من الفنانين منهم علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر.