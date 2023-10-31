مجدي عبدالغني: موديست لازم يمشي وعبدالمنعم يحترف والأهلي سيحتفظ بلقب الدوري

تحدث مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي الأسبق، عن حظوظ الفريق الأول في التأهل إلى النهائي الأول من البطولة الأجدد في القارة السمراء الدوري الإفريقي، عندما يواجه صن داونز، مساء غد الأربعاء، على ستاد القاهرة.

كما تطرق مجدي عبدالغني، خلال حواره المطول مع “المال” للحديث عن رأيـه في المهاجم الأجنبي موديست، المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، إلى جانب الحديث عن الدوري المصري وتوقعاته بالبطل لهذه النسخة من المسابقة المحلية.

وإليــكم أبـرز ما جاء في حوارنا مع مجدي عبدالغني:

هل يستطيع الأهلي تخطي عقبة صن داونز في لقاء الإياب؟

بالتأكيد، الأهلي قادر على تحقيق الفوز أمام صن داونز والتأهل من القاهرة في ظل الاتفاق النهائي على حضور السعة الكامل للاستاد، الأمر الذي سيمثل دافعًا كبيرًا للاعبين من أجل التأهل للنهائي في النسخة الأولى من البطولة.

ولكن يجب على لاعبي النادي الأهلي الحذر كل الحذر من صن داونز؛ نظرًا لما يمتلكه من مميزات وعناصر دال فريقه قادر على من خلالهم على إحداث الضرر للأحمر.

تقييمك لأداء موديست منذ ظهوره الأول وإلى الآن؟

بكل صراحة، موديست لاعب لا يليق بحجم النادي الأهلي، ويجب أن تتم محاسبة من جلب هذا اللاعب إلى قائمة الفريق؛ حتى لو كان باختيار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

نحن نتحدث عن لاعب وصل سنه لـ35 عامًا ولا يستطيع تقديم أي شئ إضافي لهجوم الأهلي على مستوى الأهداف أو التحرك داخل الملعب، لذلك يجب على الأهلي تسويقه بأسرع وقت من أجل التخلص من راتبه الكبير.

رأيك في تعاقدات الأهلي خلال الفترة الأخيرة مع اللاعبين الأجانب؟

في بداية الأمر مع بيرسي تاو صرحت في ولاية بيتسو موسيماني بأنه يجب رحيل تاو؛ نظرًا لكثرة إصابته التي منعتنا جميعًا من رؤية مستواه الحقيقي، إلا أن وصل مارسيل كولر واختلف الأمر كليًا مع اللاعب الجنوب إفريقي.

ولكن هذا الأمر لن يتكرر مع موديست، نحن أمام لاعب لا يستطيع تقديم الإضافة للأهلي؛ الأمر نفسه لما حدث مع برونو سافيو ومن قبلهم ميكسيوني، جميعها صفقات أحدث أزمات عديدة للأهلي وكانت بمثابة التعاقدات الغير مفيدة.

ماذا عن صلاح محسن بعد ظهوره أمام صن داونز في بريتوريا؟

لا يجوز الحكم على صلاح محسن من خلال مباراة واحدة كان جميع لاعبي الأهلي فيها خارج نطاق الخدمة، خاصًة وأنه أثبت نفسه عندما كان لاعبًا في صفوف سيراميكا كليوبترا، لذلك أرى أنه بحاجة للوقت والتكيف على أفكار مارسيل كولر من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن، وإلى أن يتم ذلك يجب الدفع بـ كهربا أينما كان جاهزًا خلال المباريات الحاسمة؛ نظرًا لجاهزيته.

هل أنت مع احتراف محمد عبدالمنعم أم استمراره مع الأهلي

يجب منح محمد عبدالمنعم فرصة الاحتراف في هذه الفترة، لاستغلال صغر سنه والفورمة الكبيرة التي يتمتع بها ويظهر من خلالها في المباريات، حيث أنه الأفضل في مركزه في التوقيت الحالي داخل مصر.

بماذا تنصح كولر قبل مواجهة الغد أمام صن داونز

اللعب بشكل هجومي مكثف، مع الاستحواذ على الكرة أطول فترة ممكنة ووضع صن داونز تحت الضغط الجماهيري والنفسي، ولكن مع الاحتفاظ بالتوازن الدفاعي؛ حتى لا يحدث ما لا يتمناه أحد وتسكن شباك محمد الشناوي هدفًا يجعل الأهلي يسعى خلف ثلاثة أهداف من أجل تعويض فارق الأهداف.

ما رأيك في نسخة الدوري المصري حاليًا؟ ومن الأقرب للتتويج باللقب؟

الدوري المصري هذا الموسم قوي للغاية، نشاهد العديد من الفرق تقدم أداء متنوع ومختلف ولديها الإصرار على تحقيق الفوز مباراة تلو الأخرى، خاصًة بيراميدز ومودرن فيوتشر إضافة إلى نادي زد.

أما عن بطل هذه النسخة، فأتوقع أن يحتفظ الأهر باللقب؛ نظرًا لعدم استقرار نادي الزمالك في ولاية أوسوريو والحديث عن رغبة مجلس الإدارة في التخلص من عقده دون الحاجة لتفعيل الشرط الجزائي الخاص به؛ حتى لا تتراكم الديون على النادي الأبيض.