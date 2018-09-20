مجدي أحمد : مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان شرم الشيخ للسينما الأوروبية

أحمد حمدي:كشف المخرج الكبير مجدي أحمد علي لـ "المال" أنه يقوم خلال الأيام الحالية بالتحضير لعقد مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تفاصيل الدورة القادمة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأوروبية .وأضاف أن المهرجان سيضم أفلاما متنوعة مصرية وعربية وأجنبية من دول مختلفة، وسيقام في شهر مارس المقبل.وأشار إلى أنه

أحمد حمدي:



كشف المخرج الكبير مجدي أحمد علي لـ “المال” أنه يقوم خلال الأيام الحالية بالتحضير لعقد مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تفاصيل الدورة القادمة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأوروبية .



وأضاف أن المهرجان سيضم أفلاما متنوعة مصرية وعربية وأجنبية من دول مختلفة، وسيقام في شهر مارس المقبل.



وأشار إلى أنه منذ توليه رئاسة المهرجان الفترة الماضية، وهو يعمل جاهدا على أن تظهر فعاليات الدورة المقبلة فى أبهى صورة تليق بمصر وسمعتها ومكانتها في المنطقة العربية وألا يقل المهرجان عن أي مهرجان عالمي .