مجددا.. شيرين عبد الوهاب تعقد قرانها على حسام حبيب: «كان معمولنا عمل» (فيديو)

تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب صباح اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن مفاجأة جديدة في حياتها الخاصة للجمهور من خلال برنامج “الحكاية” للإعلامي عمرو أديب بإعلانها عقد قرانها للمرة الثانية بطليقها المطرب حسام حبيب.

وعرض البرنامج فيديو خاص من عقد القران لشرين عبد الوهاب على الفنان حسام حبيب، وكشفت فيه أنها عادت لزوجها مرة أخرى بعد أشهر من تأكيدها أنها لن تعود له ولا تطيق سماع اسمه، وقالت: “تم كتب كتابي على حسام حبيب أمس الساعة 9 بليل بحضور أقرب الناس لينا، أخواتنا وبطمن الناس عليّ وعايزة استغل الفرصة دي وأقول إني بعتذر لحسام عن أي كلام صدر مني في يوم من الأيام”.

وأضافت: اتخذنا القرار سريعا بسبب الضغوطات التي تعرضنا لها، وعنواني كان بيبقى كل يوم الصبح موجود في أي مكان، حسام هو من اقنعني كنا ناويين العودة يوم السبت ولكنه امبارح قالي نعمله النهاردة.

ووجه حسام حبيب رسالة لجمهور شيرين عبد الوهاب الغاضب منه: “أنا كمان بحبها زيكم، وأنا عاذر كل واحد خايف عليها وأنا كمان خايف، عشان كدة بقول لكم ادعوا لنا”.

وعلق حسام حبيب على تصريحات شيرين قائلا: “إحنا حياتنا زي أي اتنين متزوجين، إحنا اتكلمنا قبل الرجوع واتفقنا على قوانين وقواعد، وحلينا مشاكلنا ووعدنا بعض أن كل واحد فينا يخلي التاني مبسوط بيه، وحياتنا الخاصة لينا إحنا بس”.

وأكدت شيرين عبد الوهاب قائلة : كنت السبب إن حياتنا اتفتحت على الناس والناس دي انشغلت بيا ضمن مشاكلهم، فأنا في عصمة رجل طيب جدا ولو كنت قولت كلام عنه فهو كان مزعلني فدا شيطان بيحصل بين المتزوجين، وإحنا كان معمول لنا حاجة كبيرة أوي واتفكت الحمدلله، أنا أصغر من الكلام عن الأعمال لكنها ذكرت في القرآن وإحنا مش معصومين من الغلط، أنا غلطت لما طلعت اتكلمت بصوت عالي، أنا شيرين اللي طلعت واتكلمت والحقيقة كل حاجة كانت في العلن زعلي كان في العلن وحبي كان في العلن وكله كان في العلن.