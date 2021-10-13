مجاهد يجتمع بـ«كيروش» ويؤكد تلبية احتياجاته لضمان التأهل لمونديال 2022

كل إمكانات اتحاد الكرة موجهة نحو تلبية طلبات المنتخب والوقوف معه لتحقيق الهدف الذي من أجله تم التعاقد مع جهازه الفني.

عقد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاستعراض كل الاحتياجات الخاصة بالمنتخب خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استمرار سلسلة الانتصارات خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. وأوضح مجاهد، خلال اجتماع اليوم، أن كل إمكانات اتحاد الكرة موجهة نحو تلبية طلبات المنتخب والوقوف معه لتحقيق الهدف الذي من أجله تم التعاقد مع جهازه الفني.

في سياق متصل عقد كيروش، صباح اليوم، بمقر الاتحاد، سلسلة اجتماعات مع جهازه الفني وإدارة الفريق والأجهزة المعاونة، استعرض خلالها ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومراجعة أسلوب العمل لضمان استمراره بدرجة الإتقان المرجوّة.

وتطرقت اجتماعات كيروش مع جهازه تكليفات محددة لكل عضو خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد عودة النشاط المحلي بمباريات الدوري، وذلك حتى موعد التجمع المقبل للمنتخب؛ استعدادًا لمباراتيْ أنجولا والجابون في ختام منافسات المجموعة السادسة.