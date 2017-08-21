مجاهد : نقل قصور الثقافة للتنمية المحلية غير صحيح

علي راشدأكد الدكتور أحمد مجاهد، مستشار وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة، لـ"بوابة المال"، أن ما أشيع مؤخرًا عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول نقل تبعية الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى وزارة التنمية المحلية، مجرد حديث لم يسمعه مجاهد أو وزير التنمية المحلية أو حتى داخل وزارة الثقافة، وهو

علي راشد

أكد الدكتور أحمد مجاهد، مستشار وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة، لـ”بوابة المال”، أن ما أشيع مؤخرًا عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول نقل تبعية الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى وزارة التنمية المحلية، مجرد حديث لم يسمعه مجاهد أو وزير التنمية المحلية أو حتى داخل وزارة الثقافة، وهو مجرد كلام يتردد في الصحف فقط، وهو غير صحيح بالمرة ولم يتم تداوله حتى داخل الوزارة.





وأشار مجاهد إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين هيئة قصور الثقافة ووزارة التنمية المحلية قائمًا بالفعل، وأن مجاهد كان في زيارة مؤخرًا لهيئة قصور الثقافة التقى خلالها الشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة، حيث إنهم بصدد خطة سيبدءونها خلال شهر، في إطار التعاون بين الجهتين فقط وليس نقل تبعية أو ما تمت إشاعته مؤخرًا.