مجاهد: كوبر وباتشيكو الأقرب لقيادة منتخب مصر خلفًا لكيروش

تحدث أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل كارلوس كيروش عن قيادة الفراعنة، والمدرب الأنسب لخلافته في الفترة المقبلة، للاستعداد الجيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة. وقال مجاهد، خلال تصريحات إذاعية: قرار إقالة حسام البدري المدير الفني…

تحدث أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل كارلوس كيروش عن قيادة الفراعنة، والمدرب الأنسب لخلافته في الفترة المقبلة، للاستعداد الجيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال مجاهد، خلال تصريحات إذاعية: قرار إقالة حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر تأخر كثيرًا، خاصًة وأنه كان هناك انقسام واضح داخل أعضاء الجهاز الفني على العديد من الأمور، أبرزها المواجهات الودية والتي لم يخضها الفراعنة خلال يونيو 2021.

وعن نهاية عقد كارلوس كيروش، قال مجاهد: منتخب مصر يحتاج الآن إلى مدرب أجنبي خلفًا لكيروش، وأرى أن هيكتور كوبر وجايمي باتشيكو، هما الأقرب لقيادة المنتخب الفترة المقبلة.

وتطرق مجاهد للحديث عن المقارنة بين كيروش وحسام البدري، حيث قال: فينجادا وكيروش أساتذة في جامعة لشبونة، وكيروش تفوق على حسام البدري في النتائج، كما أن حسام البدري كان لا يجيد الهزار.

وأتم حديثه: كارلوس كيروش كان في حسابات اتحاد الكرة منذ رحيل كوبر وقبل التعاقد مع أجيري، ومواطنه نيلو فينجادا كان حلقة الوصل بينه وبين كيروش