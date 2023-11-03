مجاهد: قريبًا.. الوزارة تدشن منصة «إتقان» لضمان جودة التعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بصدد إنشاء منصة “إتقان”، تعمل مستقلة بتبعية مباشرة لمجلس الوزراء، لضمان جودة التعليم الفني على مستوى مدارس البلاد البالغ عددها 1700، بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن جميع تفاصيل المنصة وطرق عملها سيعلن عنه لاحقًا.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ”المال” التي التقته بحفل توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برتوكول تعاون مع شركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، لتدريب شباب التعليم الفني وفق ما تحتاجه سوق العمل في المجالات المهنية والفنية داخليًا وخارجيًا، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وحسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة، وداليا إبراهيم، رئيس شركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز.

وأشار إلى أن التعليم الفني يعد ثروة لمصر إذا ما وُجه في سياقه الواضح، حيث تخرج المدارس الفنية سنويًا ما يقرب من 700 ألف طالب، بينما يوجد على مستوى البلاد حاليًا 2.3 مليون طالب بجميع المدارس الفنية بالجمهورية.

وأكد أن خطوات التدريب الجيد للكوادر الفنية سيمنح مصر قوة رائدة لغزو أوروبا في جميع المجالات التي تحتاجها سوق العمل هنالك، مشيرًا إلى أن التعليم الفني أصبح يتمتع بعد تطوير مناهجه بإقبال شديد من الطلاب وأولياء الأمور، حتى أصبح الطلاب يذهبون إليه اختياريًا وليس بسبب ضعف مجموعهم التراكمي في المرحلة الإعدادية.

وتابع إن المدارس الفنية أصبحت تتمتع بمناهج متطورة، بفضل مؤسسات مهتمة بذلك النوع من المناهج وتجويده، كشركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، برئاسة داليا إبراهيم، التي تشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنمية 5 مدارس فنية في الفترة الراهنة.

وألمح إلى أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، يعد مبادة على سبيل تلبية احتياجات سوق العمل العالمي والوطني، بتمكين طلاب المدارس الفنية من سد فجوة الطلب على المهن بالسوق الأوروبية، وخلق أفراد فنيين متميزين ليكونوا وجهة لبلدهم.