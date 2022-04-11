رياضة

مجاهد عن إعادة مواجهة مصر والسنغال: «مبحبش أعشم الناس»

علق أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على أزمة مباراة مصر والسنغال، التي شهدتها التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، مُبينًا أن الحديث عن إعادة المواجهة الحاسمة أمر ليس بالسهل مطلقًا. وقال مجاهد، خلال تصريحات إذاعية:…

إسلام مصطفى 8:52 م, الأثنين, 11 أبريل 22 8:52 م, الأثنين, 11 أبريل 22

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علق أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على أزمة مباراة مصر والسنغال، التي شهدتها التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، مُبينًا أن الحديث عن إعادة المواجهة الحاسمة أمر ليس بالسهل مطلقًا.

وقال مجاهد، خلال تصريحات إذاعية: حدثت بعض التجاوزات قبل مباراة السنغال، وكان ممكن نتلافى الكثير منها، واتحاد الكرة لم يقصر لكن كان هناك ما يمكن فعله، والحديث من الخارج عن الواقع سهل.

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وتابع: لو كنت موجود كان في حاجات كتير من اللي حصلت مكنتش هتحصل ولو باصص بدري للواقع وشايف كنت هتتفادى الكثير، ولكن أنا مقدر إن الناس جاءت من الدار للنار، وعلاقتي بالموجودين في الاتحادين الإفريقي والدولي والسنغالي، كان سيغير بعض الأمور.

وعن احتمالية إعادة مواجهة مصر والسنغال، علق مجاهد: مبحبش أعشم الناس، الأمور ليست سهلة كما يظن البعض.

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وتطرق رئيس اتحاد الكرة السابق للحديث عن إنجازات الكرة المصرية في عهده، حيث قال: لدينا العديد من الإنجازات خلال فترة إدارتي لاتحاد الكرة، وقدمت كل ما أستطيع خلال مئوية اتحاد الكرة، وكنت أريد أن أقدم المزيد لكن الضغط منعنا من إقامة مباراة كبيرة، وقدمنا كتابًا مميزًا كتراث لاتحاد الكرة على مدار 100 عام.

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واستطرد: بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية، ولست ذو قبول عند الإعلاميين، لذلك قررت اعتزال العمل العام بعد نحو 30 عامًا.

وأتم مجاهد حديثه: نحاول تقديم الإنجازات والبعض يقلل منها مثل مبنى المنتخبات الجديد.

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بقلم إسلام مصطفى

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