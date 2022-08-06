مجاميع مطورين عقاريين فى الثانوية العامة .. من 73% إلى 91.5%

نتيجة الثانوية العامة للعام الجاري هي الحدث الأهم خلال الأيام الماضية، وهو ما كشفت عنه وسائل التواصل الاجتماعي، أو بين المواطنين في الشوارع والمواصلات العامة، خاصة وأن الجميع يتعامل مع الثانوية العامة كإحدى المراحل الفاصلة في مستقبل الأبناء.

نتيجة الثانوية العامة لا يمكن أن ينساها أحد خاصة من الأجيال السابقة، لما كانت تشهده من ترقب وانتظار عبر محطات الراديو، التي كان يجلسها الأهل مستمعين لها في صمت لمعرفة نتائج أبنائهم.

ومن بين المطورين العقاريين والعاملين في قطاع العقارات من كشفوا عن نتائجهم في الثانوية العامة والتي جاء أغلبها متوسط، لكنهم تمكنوا من تجاوز هذه المرحلة وحققوا أحلامهم، وباتوا كنماذج ناجحة يشار إليها بالبنان.

المهندس أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر قال إنه تمكن من الحصول على مجموع 91.5 % في العام 88 وكان من الـ 150 الأوائل على مستوى الجمهورية، والأول علمي رياضة على محافظة القليوبية.

وأضاف شلبي، في تصريحات لـ”المال” على الشاب أن يحدد ويختار مجال الدراسة الذي يحبه ويرغب في العمل به بعيدا عن أي مؤثرات.

وقال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة جي في الاستثمارية إنه تمكن من الحصول على 73% في الثانوية العامة في العام 1989، مضيفا أن مجموعة في هذا العام كان يمكنه من الالتحاق بأغلب كليات القمة لكنه فضل كلية الحقوق.

شريف حموده

وأضاف حمودة، في تصريحات لـ”المال” على أولياء الأمور والطلاب أن لا يتعاملوا مع نتائج الثانوية العامة على أنها نهاية الكون، فالحياة تعطي أكثر من فرصة، وعلينا أن نستغل الفرص، ونستمر في التعلم ونتمسك بالأمل والسعي، والثانوية العامة هي إحدى الفرص وليست الفرصة الوحيدة.

وقال الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة اكسبو ريبابليك لتنظيم المؤتمر والمعارض العقارية، إنه تمكن من الحصول على مجموع 89% وهو المجموع الذي مكنه حينها من الالتحاق بكلية طب الأسنان.

وأضاف كليلة في تصريحات لـ”المال” التحقت بكلية طب الأسنان وبعدها خضت تجربة العمل بمجال العقارات، حتى باتت شركتنا واحدة ضمن الشركات الكبرى العاملة في تسويق المشروعات العقارية داخليا وخارجيا.

ووجه كليلة حديثه لأولياء الأمور، مطالبا إياهم بعدم التوقف كثيرا أمام نتائج الثانوية العامة فهي إحدى المراحل في عمر كل إنسان، ومهما كانت النتائج سيئة لكن هذا لا يعني عدم وجود مستقبل.

المهندس محمد دياب رئيس شركة “انفرجن” لإدارة المشروعات العقارية، قال إنه تمكن من الحصول على مجموع 88% وهو ما أهله للالتحاق بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وأضاف دياب لـ”المال” من الممكن أن توفق في الثانوية العامة لكن تفشل في باقي مراحل حياتك، ولا يعني عدم الحصول على نتائج جيدة بأن الحياة ستتوقف، مناشدا الطلاب بالتعلم طوال الوقت وعدم الاستستلام أمام أي إخفاق، فالحياة دائما ما تكافأ من يعمل ويتعلم.

محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقاري

المهندس محمد منير رئيس شركة فيوتشر هومز العقارية قال إنه تمكن من الحصول على مجموع 90.25%، ليلتحق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لكنه لم يستمر طويلا ليكمل تعليمه بالجامعة الأمريكية.

مايكل الأسيوطي مؤسس شركة “فورسيزون” العقارية، قال إنه تمكن من الحصول على 82% فقط، معتبرا أن هذه النتيجة لم تكن لتلبي طموحاته وهو ما اعتبره إخفاقا في هذه الفترة.

وأضاف الأسيوطي في تصريحات لـ”المال”، على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن يتعاملوا مع الأمر على أنه مرحلة لا تعني نهاية الكون، فالحياة تعطي دائما من يعمل بجد وإخلاص.

وأشار إلى أن هناك العديد من النماذج الناجحة في الحياة العملية لم تحصل على أعلى النتائج، بل إن هناك شخصيات لم تحصل على نتائج تتجاوز الـ70%، وتمكنت من تحقيق أحلامها.