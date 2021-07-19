مجازر بورسعيد تستقبل العيد بـ 500 رأس ماشية

استقبل المجزر الأولى ومجازر محافظة بورسعيد الآلية واليدوية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب المحافظة اليوم الإثنين وأمس الأحد ، ٥٠٠ رأس ماشية تم ذبحهم، بعد إجراء الكشف الظاهرى على الماشية بأنواعها “أبقار وجاموس وأغنام وماعز”، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أى أمراض.

وذلك فى إطار استعدادات بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأكد الغضبان استمرار الحملات علي والمخابز وكافة القطاعات الخدمية، والتى يتردد عليها المواطنون،

و تابع محافظ بورسعيد من خلال غرفة عمليات المحافظة جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد، والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعدادا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى طوال أيام العيد، مؤكدا على توافر الصرف والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديلة فى حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظاً على سلامة اللحوم أثناء عمليات الذبح.

كما شدد محافظ بورسعيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات بالمجازر، فضلاً عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجى قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية كل فى نطاقه للتأكد من تكثيف أعمال النظافة مناشداً المواطنين الالتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئى وانتشار الأمراض والأوبئة.

[ م] محمد مسعد:

وأضاف المحافظ بأن هناك متابعة مستمرة من الطب البيطري بكافة المجازر لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالى، ومن خلال الكشف على الماشية، والكشف الطبى على اللحوم ،

وشدد المحافظ علي القائمين علي المجازر باتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الذبح والتخلص الفوري من بقايا الذبح وعدم تراكمها.