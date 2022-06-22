مجازر بورسعيد تستعد لاستقبال عيد الأضحى

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن الفترة القادمة ستشهد توفير المزيد من الخراف والماشية بأوزان مختلفة وأسعار مخفضة.

جاء ذلك فى إطار متابعته اليوم لاستعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها مدير الطب البيطري، ومدير محطة تسمين الماشية، ومدير مجزر بورسعيد ورئيس حي الجنوب.

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد سير العمل داخل محطة تسمين الماشية، مطلعا على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة.

وأكد الغضبان، أن الفترة المقبلة ستشهد توفير المزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وباوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من ابناء المحافظة خلال عيد الأضحى، لافتا أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

ووجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء ، وتوفيرها في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، فضلا عن استعداد مجزر بورسعيد لاستقبال الأضاحي وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء خلال عيد الاضحى بأسعار مناسبة.

وأكد أن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.