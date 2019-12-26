مجازر الدواجن تطالب «الزراعة» بمد مهلة الانتقال خارج الكتلة السكنية

تعتزم شركات مجازر الدواجن اليدوية مخاطبة وزارة الزراعة بمد مهلة الانتقال خارج الكتل السكنية، وفقًا للدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد فى تصريحات لـ«المال» إن اجتماعًا سيعقد الأسبوع المقبل بمقر الغرفة التجارية للاتفاق على تفاصيل المهلة المطلوبة من وزارة الزراعة وآليات التنفيذ حتى لا يتم غلقها.

يشار إلى أن المهلة الممنوحة لأصحاب مجازر الدواجن اليدوية لتوفيق أوضاعها والانتقال خارج الكتلة السكنية تنتهى فى 31 ديسمبر الحالي، بحسب قرار وزارة الزراعة رقم 1468 الصادر فى أكتوبر 2013.

ويصل عدد المجازر اليدوية المرخصة على مستوى الجمهورية إلى 203، بينها 160 داخل القاهرة الكبرى، وتصل استثماراتها إلى نحو 500 مليون جنيه.

وتابع السيد: سبق وتقدمت الشعبة بطلب للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة فى أغسطس الماضي لمد مهلة توفيق أوضاع المجازر وانتقالها خارج الكتل السكنية قبل انتهائها فى 2019، ولكنها لم تتلق ردًّا.

وأرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة فى الغرفة التجارية بالقاهرة الرغبة فى مد مهلة توفيق الأوضاع إلى تأخر مجالس المحليات التابعة لمحافظة الجيزة فى إصدار الموافقة على الأوراق لبدء إنشاءات مشروع يضم قرابة 50 مجزرا آليا ونصف آلى، وتكلفته الاستثمارية تقترب من مليار جنيه، على مساحة 50 ألف فدان بطريق الجيش بالمحافظة.

وأكد السيد أن عدد العاملين فى مشروعات المجازر يبلغ قرابة 20 ألف عامل بينهم 10 آلاف يعملون بصورة مباشرة، والآخرون بصورة غير مباشرة.

ويصل حجم الإنتاج الداجنى فى السوق المصرية إلى نحو 1.3 مليار دجاجة سنوياً.

وأعلنت وزارة الزراعة عن خطة للدولة تتركز فى عدم منح تراخيص نهائياً للمزارع داخل الكتل السكنية مع إحلال وتبديل القديمة لنقلها خارج الزمام مسافة 2 كيلومتر؛ بهدف الحفاظ على نظافة البيئة، وفقًا لتصريحات سابقة من الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة.

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا بعدم منح تراخيص لمزارع الدواجن بالكتل السكنية والمناطق الجديدة ونقل القديمة مساحة 2 كيلومتر خارج الحيز العمراني.

وتتجه الوزارة بشكل عام فى صناعة الدواجن لعدم نقل الطيور الحية من محافظة إلى أخرى والاهتمام بالتطعيمات وتوفير الرعاية الكاملة للدواجن.