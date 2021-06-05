متى ينتهي تأثير إيلون ماسك نهائيًّا على سوق العملات المشفرة؟

آحدث ماسك اضطرابات حادة في أداء بيتكوين والرموز المشفرة الأخرى بسلسلة من المنشورات التي أطلقها الشهر الماضي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر".

مجددًا يظهر تأثير الملياردير وقطب الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”تسلا” عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية، على سوق العملات المشفّرة العالمية، عبر تغريداته التي يطلقها بين الحين والآخر، والتي كان آخِرها، أمس الجمعة، وتسببت في فقدان العديد من العملات المشفرة ما بين 10 و18% من قيمتها، وفقًا لما نشره موقع “كوين تليجراف”. وفي آخِر تغريدة له، كتب ماسك هاشتاج بيتكوين #Bitcoin مع رمز تعبيري للقلب المكسور، وإشارة إلى أغنية من الأغاني الشعبية، والتي تحمل اسم الأغنية الشعبية In the End لفرقة لينكين بارك الشهيرة.

وأحدثَ ماسك اضطرابات حادة في أداء بيتكوين والرموز المشفرة الأخرى بسلسلة من المنشورات التي أطلقها، الشهر الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”.

وقد تراجع الملياردير، الشهر الماضي، عن قرار السماح بشراء سيارات تسلا الكهربائية باستخدام بيتكوين، مشيرًا إلى التداعيات البيئية للطاقة التي تتطلبها الخوادم التي تدعّم تعدين “إنتاج” العملة المشفرة.، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية القاسية التي اتخذتها الصين، والتي أسهمت بالطبع في تراجع قطاع العملات المشفرة.

وفي حين أن المديرين التنفيذيين في الشركات العاملة بصناعة العملات المشفرة أعربوا عن بالغ قلقهم من تأثير ماسك على القطاع، فإنهم يأملون الآن في أن تتمكن بيتكوين من مقاومة تصريحات الملياردير الأمريكي وعدم التأثر بها مستقبليًّا.

وقال جريج وايزمان، كبير مسئولي التشغيل بشبكة الدفع “ميركوريو”، إن عمليات البيع التي جرت، أمس الجمعة، كانت في الواقع مثالًا على ذلك، وأشار إلى أن الانخفاض الأخير لم يكن عنيفًا، كما كان يحدث في الماضي.

وأوضح وايزمان: “إلى حد كبير يتعلم مستثمرو بيتكوين كيف يتجاهلون تغريدات إيلون ماسك، وقد ظهر هذا واضحًا لأن انخفاض الأسعار لم يكن كبيرًا، كما رأينا من قبل. ويسعى مستثمرو بيتكوين إلى الحفاظ على جبهة موحدة من خلال الحد من حالة الذعر التي يتعرضون لها في البيع”.

وأضاف: “هذه بداية جيدة لبيتكوين”.

على صعيد متصل أشار وايزمان إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر معرفة بأبعاد تغريدات ماسك التي ليس لها جدوى في نهاية الأمر، مضيفًا أن عوامل مثل اللوائح القضائية ستصبح محركًا أكثر دقة للأسواق في المستقبل.

وتابع: “لقد وصلنا إلى النقطة التي سيتفاعل فيها أصحاب المصلحة بالعملات المشفرة فقط، بناءً على الأساسيات ذات الصلة”.

وواصل وايزمان: “صناعة العملات المشفرة تتحرك بوتيرة سريعة صوب النضوج، وإلى حد كبير يحتل تراكم المعرفة مركز الصدارة”.

وأتمّ تصريحاته بقوله: “مع اكتساب أصحاب المصلحة في السوق معرفة إضافية، سيتعلمون بناء قراراتهم على التأثيرات الأكثر أهمية، مثل اللوائح الإقليمية، وليس على أقاويل أو تغريدات”.

من جهته قال نيك سبانوس، المؤسس المشارك لـ بروتوكول ZAP، إن التغريدات السابقة لـ إيلون ماسك أثبتت أنها تدمر بيتكوين أكثر من تلك التي نُشرت أمس الجمعة.

واستمر سبانوس في تصريحاته بقوله إن تلك تعدّ إشارة إلى أن التجار بدءوا تجاهل تأثير ماسك.

جديرٌ بالذكر أنه وبعد تغريدة ماسك، أمس الجمعة، والتي أدّت إلى انخفاض سعر بيتكوين بنسبة 5% تقريبًا، هناك نوع من المقاومة، على ما يبدو، من العملة لما يقوله رجل الأعمال الأمريكي. ولكن رغم انخفاضها، يتم تداول بيتكوين بشكل مريح فوق مستوى السعر الحرج البالغ 36 ألف دولار.

وأضاف سبانوس: “من الاتجاهات السابقة، عادة ما تشهد العملة المشفرة انخفاضات حادة عقب كل تغريدة يطلقها ماسك، لكن النسبة الحالية البالغة 6.83% هي علامة على أن السوق تثبت أنها غير مكتثرثة بتأثير الملياردير”.