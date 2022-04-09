متى ستنخفض أسعار الطماطم؟ نقيب الفلاحين يجيب

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الخضراوات الأساسية كالطماطم والملوخية والخيار بسبب تزامن حلول شهر رمضان المبارك مع فترة فواصل العروات ما بين العروة الشتوية والصيفية، لافتًا إلى أن كل أسعار الخضراوات سوف تنخفض تدريجيًّا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ارتفاع درجات الحرارة ونضج بشاير العروة الصيفية لتصل إلى سعرها الطبيعي في غضون 20 يومًا على الأكثر.

وأضاف عبد الرحمن أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد نضج العروة الصيفية من كل أنواع الخضراوات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية لتنخفض الأسعار بنحو 50% عما هي عليه الآن ليصل كيلو الطماطم من 7 إلى 10 جنيهات، بعد أن تراوح سعر عداية الطماطم اليوم زنة الـ20 كيلو ما بين 300 جنيه إلى 350 جنيهًا في أسواق الجملة.

وكشف نقيب الفلاحين أن كيلو الطماطم يباع من 15 إلى 20 جنيهًا عند باعة التجزئة بسبب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب على الخضراوات وتزامن ذلك مع انتهاء العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية، بما يسمى فاصل عروة مع زيادة أسعار البدائل المناسبة للطماطم مثل ارتفاع أسعار الملوخية ووصول الكيلو إلى 24 جنيهًا لأنها في بداية موسمها.

وأشار إلى أن بعض المنتجات الزراعية ارتفعت أسعارها مثل ورق العنب الذي وصل الكيلو منه إلى 70 جنيهًا لقلة المعروض بسبب أننا في بداية ظهور أوراق العنب، والذي سوف ينخفض خلال أيام بعد زيادة الأوراق على أشجار العنب ليصل الكيلو لـ30 جنيهًا.

وتابع نقيب الفلاحين أن بعض المنتجات الزراعية الأخرى انخفضت أسعارها لأقل من سعر تكلفتها، حيث يباع كيلو الثوم في الحقل بـ2 جنيه، ويصل للمستهلك بـ3 جنيهات،

وكذلك البصل الذي يباع الكيلو منه بالحقل بـ80 قرشًا ليصل للمستهلك بـ1.5 جنيه؛ وذلك لزيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج مع ضعف عمليات التصدير وعدم استيعاب السوق المحلية لكل الإنتاج في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين.