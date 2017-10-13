متى تنخفض أسعار السيارات؟

- مسروجة: تراجع مرتقب لأسعار الأوروبية والتركية بعد خفض الجمارك - رابطة التجار: زيادات الشركات الأم تلتهم التخفيضات الجمركيةأحمد شوقيتشهد الفترة الحالية استقرارًا لأسعار الصرف في السوق المحلية، وتراجعًا لأسعار الدولار الجمركي، مقابل سعر السوق للعملة الأمريكية.وستخفض الجمارك على السيارات الأور

– مسروجة: تراجع مرتقب لأسعار الأوروبية والتركية بعد خفض الجمارك

– رابطة التجار: زيادات الشركات الأم تلتهم التخفيضات الجمركية





أحمد شوقي

تشهد الفترة الحالية استقرارًا لأسعار الصرف في السوق المحلية، وتراجعًا لأسعار الدولار الجمركي، مقابل سعر السوق للعملة الأمريكية.

وستخفض الجمارك على السيارات الأوروبية والتركية بنسبة 10% بحلول يناير 2018، رغم ذلك اتجه عدد من وكلاء العلامات التجارية العالمية إلى رفع الأسعار بشكل تدريجي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتأتي هذه الزيادات بعد التخفيضات التي تم تدشينها بداية العام الجاري، لإنعاش السوق من حالة الركود التي طوقتها مع نهاية 2016 وبداية 2017 على خلفية الزيادات غير المسبوقة التي أقرها الوكلاء على السيارات، على خلفية تقلبات أسعار الصرف خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذي ضاعف من التكلفة الاستيرادية، فضلًا عن مضاعفة الرسوم الجمركية عند تقييمها بالعملة المحلية.

وبشأن إمكانية انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، فقد ظهرت وجهتا نظر؛ غلبت على الأولى انطباع إيجابي بإقدام الوكلاء على تخفيض الأسعار لتحريك السوق، والاستفادة في هذا الصدد من التخفيضات على السيارات الأوروبية فيما غلبت على وجهة النظر الأخرى انطباع سلبي وتوقعات بزيادات جديدة للأسعار.

وقال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة بدافع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتمكن القطاع المصرفي من تدبير احتياجات شركات السيارات لسداد فاتورة الاستيراد بشكل كامل، فضلًا عن التراجع التدريجي لأسعار صرف الدولار امام الجنيه وتراجع الدولار الجمركي مقارنة بما كان عليه سابقًا بشكل يقلل فاتورة الاستيراد الإجمالية.

ولفت إلى أن السوق تترقب أيضًا تراجع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية والتركية بنسبة 10% بحلول يناير المقبل، في إطار اتفاقيات الشراكة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، مؤكدًا أن هذا التراجع لا بد أن ينعكس على أسعار السيارات، مضيفًا أن وكلاء السيارات الأخرى سيضطرون لخفض الأسعار في إطار المنافسة في السوق المحلية.

وأشار إلى أن تحسن أداء السوق خلال الفترة الراهنة من حيث المبيعات يعطي فرصة للوكلاء لتغطية التكاليف التي يتحملونها سواء لسداد أجور العمالة ورسوم التأمينات وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات.. إلخ، كما أن توسع المبيعات يسمح للوكيل بتوزيع الأرباح المستهدفة على عدد كبير من السيارات ومن ثم تقليل هامش ربح السيارة الواحدة بشكل ينعكس على سعر البيع النهائي.

وبشأن زيادات الأسعار التدريجية التي لجأ إليها عدد من الوكلاء خلال الأسابيع الماضية، قال مسروجة إن حسابات الوكلاء القائمة على زيادة الأرباح من خلال زيادة الأسعار ليست دقيقة، موضحًا أن التحليل الدقيق لأداء السوق ولتطورات الأسعار تؤكد أن الحسابات الصحيحة تستند على ضرورة خفض الأسعار في ظل التراجع المستمر للتكاليف.

في المقابل، استبعد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، تراجع أسعار السيارات اليابانية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الشركات الأم تقر زيادات سنوية تتراوح بين 3 و4% من قيمة السيارةات أوروبية المنشأ بما يلتهم آثار التخفيضات الجمركية السنوية بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي يتم بموجبها خفض الجمارك بنسبة 10% من الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات غير الأوروبية، والبالغة 40% بالنسبة لشريحة 1600 سي سي أي إن التخفيضات الجمركية السنوية تعادل 4% من قيمة السيارة.

وأوضح أن الزيادات التي تقرها الشركات الأم تعود إلى قرارات زيادة المعاشات والرواتب ولتعويض زيادة التكاليف على خلفية ارتفاع أسعار مواد الإنتاج بشكل دوري، موضحًا أن الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية تعادل حاليًا 12% من قيمة السيارة، وسيتم رفع 4% منها بجلول يناير المقبل لتستقر عند 8%.

ولفت إلى أن تأثير خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية يتلخص في الحفاظ على سعر السيارة أو عدم إقرار زيادات كبيرة، مع بداية العام الجديد، لتكون الزيادات في حدود ما بين 3 و5 آلاف جنيه فقط، متوقعًا أن تشهد السيارات الأوروبية زيادات أخرى على خلفية ارتفاع سعر صرف اليورو.

وقال مصدر بشركة جي بي أوتو غبور، إن ارتفاع الطلب على بعض الطرازات يدفع بعض الوكلاء إلى مراجعة القوائم السعرية ليتم إقرار زيادات على السيارات التي تشهد طلبًا مرتفعًا في محاولة لتحسين الإيرادات، وتغطية التكاليف بعد ارتفاعها على خلفية تحرك أسعار الصرف خلال الفترة الماضية.