متى تلجأ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل مشكلتك مثل الفواتير وغيرها

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه يستقبل الشكاوى الخاصة بالمستهلكين أو المستثمرين ويقوم بدراستها بشكل وافي والفصل فيها. وأوضح الجهاز أنه لكي يتم دراسة الشكوي يجب أن يتم اتباع الخطوات التالية:…

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه يستقبل الشكاوى الخاصة بالمستهلكين أو المستثمرين ويقوم بدراستها بشكل وافي والفصل فيها.

وأوضح الجهاز أنه لكي يتم دراسة الشكوي يجب أن يتم اتباع الخطوات التالية:

تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء . على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم الكهرباء و حماية المستهلك ٦ منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي١١٨١١شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.

6- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧٥ (داخلي ١٥٤).

وتمتلك وزارة الكهرباء 16 شركة ما بين 9 شركات توزيع الكهرباء و 6 شركات لإنتاج الطاقة ، وشركة وحيدة لنقل الكهرباء على مستوي مصر.

ويقوم المرفق بوضع ودراسة القوانين اللازمة لتنظيم مرفق الكهرباء بالكامل وتنظيم العلاقة بين الوزارة وشركاتها والمستثمرين والقطاعات الأخرى والمستهلكين بكافة أنواعهم ، كما تفصل في أى أزمات أو مشاكل بينهما.

كما يقوم المرفق بوضع أسعار الكهرباء والسيناريوهات لكيفية تطبيقها ثم يتم رفعها لمجلس الوزراء للفصل فيها.