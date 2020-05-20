طاقة

متى تلجأ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل مشكلتك مثل الفواتير وغيرها

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه يستقبل الشكاوى الخاصة بالمستهلكين أو المستثمرين ويقوم بدراستها بشكل وافي والفصل فيها. وأوضح الجهاز أنه لكي يتم دراسة الشكوي يجب أن يتم اتباع الخطوات التالية:…

عمر سالم 1:01 ص, الخميس, 21 مايو 20 1:01 ص, الخميس, 21 مايو 20

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه يستقبل الشكاوى الخاصة بالمستهلكين أو المستثمرين ويقوم بدراستها بشكل وافي والفصل فيها.

وأوضح الجهاز أنه لكي يتم دراسة الشكوي يجب أن يتم اتباع الخطوات التالية:

  1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
  2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .
  3. على أن يقوم الشاكي:
    • باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
    • واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم الكهرباء و حماية المستهلك ٦ منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي١١٨١١شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.
6- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧٥ (داخلي ١٥٤).

وتمتلك وزارة الكهرباء 16 شركة ما بين 9 شركات توزيع الكهرباء و 6 شركات لإنتاج الطاقة ، وشركة وحيدة لنقل الكهرباء على مستوي مصر.

ويقوم المرفق بوضع ودراسة القوانين اللازمة لتنظيم مرفق الكهرباء بالكامل وتنظيم العلاقة بين الوزارة وشركاتها والمستثمرين والقطاعات الأخرى والمستهلكين بكافة أنواعهم ، كما تفصل في أى أزمات أو مشاكل بينهما.

كما يقوم المرفق بوضع أسعار الكهرباء والسيناريوهات لكيفية تطبيقها ثم يتم رفعها لمجلس الوزراء للفصل فيها.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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