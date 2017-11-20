❏ الألفـى: خفض البطالة إلى %6 يساهم فى حل المشكلة ❏ السويفى: نحتاج معدلات نمو اقتصادى 3 أضعاف الزيادة السكانية ❏ الشـنيطى: اتخاذ إجراءات على مستوى القطاعات يحسن النمو جزئيا منى عبدالبارى عام يمر على قرار تحرير سعر الصرف، الذى…

❏ الألفـى: خفض البطالة إلى %6 يساهم فى حل المشكلة

❏ السويفى: نحتاج معدلات نمو اقتصادى 3 أضعاف الزيادة السكانية

❏ الشـنيطى: اتخاذ إجراءات على مستوى القطاعات يحسن النمو جزئيا



منى عبدالبارى

عام يمر على قرار تحرير سعر الصرف، الذى تبعه إجراءات اقتصادية قاسية، حملت المصريون البالغ تعدادهم زهاء الـ90 مليون نسمة، ضغوطا مالية ضخمة، جعلت ثلثهم قابع تحت خط الفقر، الذى تقدره الأمم المتحدة عند مستوى دولارين يوميا.

رغم زيادة الحكومة المصرية حجم إنفاقها على المنح والدعم والمزايا الاجتماعية، وإقرار برامج إضافية لمساعدة محدودى الدخل، نال الفقر نصيبه من نحو %30 من عدد السكان فى مصر، وسط تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى، وارتفاع معدلات البطالة، وهبوط حاد فى معدلات الإدخار والاستثمار.

كيف يمكن مواجهة الفقر فى مصر؟ ما هى الحلول التى يستطيع المصريون من خلالها تجاوز عنق الزجاجة؟ مع تآكل دخولهم جراء هبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار، لماذا لم تنجح زيادة الإنفاق الحكومى على البرامج الاجتماعية فى انتشالهم من براثن الفقر؟ أسئلة حملها “المال” وطاف بها على الخبراء، لوضع إجابة للسؤال.. متى تتراجع معدلات الفقر فى مصر؟.

قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك إستثمار فاروس، إن هناك حلين لمواجهة المعدلات المرتفعة للفقر، الأول تحقيق الوصول بالنمو الاقتصادى إلى %8 سنويا، ما يعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكانى البالغة %2.6، الثانى إجراءات حكومية صارمة للسيطرة على الزيادة السكانية لتصبح %1.5، مع تحقيق نمو بالناتج المحلى يصل إلى %5.

أشارت إلى أنه فى ظل صعوبة تنفيذ الحل الأخير، فإنه يجب حفز النمو الاقتصادى عبر حلول مستدامة، أبرزها زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، من خلال قطاعات الزراعة، والصناعة، التى تراجعت مشاركتها فى النمو بشكل حاد العقود الماضية، ما أدى إلى زيادة جنونية فى معدلات الاستيراد، وما ترتب عليه من استنزاف للعملة الصعبة.

وبشأن دور زيادة الإنفاق الحكومى على برامح الحماية الاجتماعية، والدعم فى مجابهة الفاقة، تقول إن هذه البرامج من شأنها تخفيف حدة التداعيات السلبية الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى وليس محاربة الفقر.

ورفعت الحكومة المصرية مخصصات برنامجى تكافل وكرامة، بموازنة العام الحالى

ليصل إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه العام الماضى، كما خصصت 8 مليارات جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعى، ويغطى برنامجى تكافل وكرامة احتياجات 1.7 مليون أسرة.

ترى رضوى ضرورة زيادة معدلات التصدير المعتمد على الصناعة المحلية، وليس استيراد مدخلات الإنتاج وإعادة تجميعها، مشيرة إلى أن ذلك يهبط بمعدلات البطالة.

وعن إمكانية اتجاه مصر لتصدير العمالة للخارج، أحد الحلول لخفض نسب البطالة، وما يتبعه من تراجع محتمل بمعدلات الفقر، قالت إن هذا الاتجاه يتطلب وضع منظومة تعليم وتدريب جيدة للعمالة المصرية، ما يحتاج إلى إنفاق إضافى على قطاع التعليم.

قال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث بمباشر انترناشيونال للتداول، إن ارتفاع تكلفة المعيشة بشدة فى ضوء الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، التى اتخذتها الحكومة، كان له دور فى معدلات الفقر الراهنة، وتراجع نصيب الفرد من الناتج القومى.

واتجهت الحكومة المصرية لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى واسع النطاق، لإعادة التوازن للاقتصاد الكلى، وتعزيز المالية العامة، بدأت الجولة الأولى منه العام المالى الماضى 2016 – 2017، عبر تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الكهرباء والطاقة، فيما بدأت المرحلة الثانية يوليو الماضى.

يستهدف هذا البرنامج خفضا كبيرا فى مدفوعات الدعم، التى تقدمها الحكومة للوقود، والغذاء، مع تحسن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، وفى المقابل تحميل هذه المبالغ على المواطنين.

يرى الألفى أن ضبط منظومة الأسعار، وخفض معدلات البطالة لنسب تتراوح بين 6 إلى %10، وخفض نسب الفائدة كمحفز لجذب استثمارات أجنبية، تساهم فى توليد فرص عمل جديدة، من شأنه خفض نسب الفقر، وإن كان بنسب طفيفة.

لكنه استبعد أن يكون تصدير العمالة حلا فعالا لخفض نسب البطالة، نظرا لتردى منظومة التعليم والتدريب المحلية.

ويمثل ضعف المؤهل العلمى، وعدم استقرار العمل والدخل أحد أهم الأسباب المؤدية للفقر بحسب الجهاز المركزى للتعبية العامة والإحصاء، الذى يؤكد أن العظمى من الفقراء لم يحصلوا إلا على التعليم الابتدائى على الأكثر، وأن %25 من الفقراء يعملون فى عمل متقطع وغير دائم.

ورغم توقعاته بوصول نمو الناتج المحلى للمستويات المستهدفة من الحكومة، وارتفاع الصادرات بدعم من ارتفاع الدولار، وزيادة الاستثمارات الحكومية، إلا أنه يرى أن جميع هذه النتائج لن تنجح فى مواجهة الفقر طالما لم ترتفع الاستثمارات.

وتستهدف الإدارة المصرية معدلات نمو اقتصادى %4.6، واستثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار، نهاية العام المقبل، وفقا لبيانات الموازنة العامة وتصريحات مسؤولين مصريين.

يرى عمر الشنيطى، رئيس شركة مالتيبلز للاستثمارات المالية، أن معدلات الفقر الحقيقة تتجاوز المعلن من الحكومة بشكل كبير، نظرا لحدة انعكاسات الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، ما أدت إليه من تآكل فى دخول الأفراد بسبب هبوط العملة، والقفزة فى نسب التضخم.

يقول الشنيطى إن تراجع القوى الشرائية للمواطنين نتيجة الانخفاض الحاد فى قيمة الجنية تسبب فى الضغط على الاستهلاك، الذى يمثل أحد العوامل الدافعة بقوة لمعدلات النمو، كما لم تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما كان متوقعا.

ويرى أن التدفقات النقدية الأجنبية الممثلة فى الاستثمارات فى أذون وسندات الخزانة، التى انهالت على مصر منذ تحرير سعر الصرف عامل جيد، لكنها لا تلعب دورا أساسيا فى تحقيق النمو، وتمثل أعباء على الموازنة العامة على الأجل الطويل.

ويقول الخبير الاقتصادى إن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى تتطلب الوصول لمعدلات نمو تتجاوز نسبة الزيادة السكانية السنوية الحالية بواقع %2.6، أى ما بين 7 : %8.

وعن الإجراءات التى من شأنها الحد من الفقر، أوضح الشنيطى أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات على مستوى القطاعات، كالزراعة والصناعة، للحد من الاستيراد، والخدمات والتوسع فى تصديرها كخدمات التعهيد والكول سنتر، بما ينتج عنه توليد للعملة الصعبة، بدلا من الاعتماد على التدفق النقدى الناتج من أدوات الدين، وخلق حركة بهذه القطاعات تحفز معدلات النمو الاقتصادى.

وقال إن تصدير العمالة فكرة لا يمكن التعويل عليها لخفض نسب البطالة حاليا، نظرا للاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التى تتعرض لها دول المنطقة العربية، بجانب ضعف كفاءة العمالة المصرية.

وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقوم بدورها فى مجابهة الفقر، نظرا لعدم توافقها مع العبء المالى الواقع على العائلات المصرية.

كان محمد معيط، نائب وزير المالية، قد كشف فى كلمته خلال ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى الذى عقد فى أكتوبر الماضى، عن تسجيل معدلات الفقر نسبة %29، مع تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى.

وتراجع متوسط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى مصر إلى 3514 دولارًا لعام 2016، مقارنة بـ 3547.7 ألف دولار فى 2015، بحسب بيانات البنك الدولى، الذى لم يعلن بعد إحصاءاته المتعلقة بالعام الحالى.

ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجى، إلى 759.4 دولار مارس الماضى مقابل 549.3 دولار فى نفس الفترة المقابلة من العام الماضى، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

قال معيط إنه رغم تراجع معدلات البطالة إلى %11.9، مقارنة بـ %14 فى الأعوام الماضية، إلا أن هذه النسب مازالت مرتفعة، وسط تراجع معدلات الادخار والاستثمار بشدة.

وهبطت معدلات الادخار %10، إلى مستويات %3.5 من الناتج المحلى، نهاية العام المالى 2016 – 2017، مقارنة بـ%13 خلال العام المالى 2010-2011.

لفت المسؤول الحكومى إلى أن زيادة التضخم ساهمت فى رفع عجز موازنة الدولة، ما استلزم زيادة معدلات الاقتراض ليتخطى الدين العام 2 تريليون جنيه.

وارتفع الدين الخارجى لمصر %38، على أساس سنوى فى مارس الماضى، لتصل قيمته إلى 73.8 مليار دولار، مقابل 53.4 مليار دولار فى نفس الفترة من 2016.

ومنذ نوفمبر العام الماضى تشهد وتيرة التضخم تسارعا قويا، دفع بها لمستويات تجاوزت %30، فيما تضع الحكومة هدفا لخفض هذه المعدلات إلى مستوى %13 نهاية العام المقبل، وهى نسبة يصفها الخبراء بـ «الطموحة».