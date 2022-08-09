متى تتراجع أسعار الأرز بعد اشتعالها ؟ الغرفة التجارية تجيب

توقع حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة بغرفة إسكندرية التجارية، بدء تراجع أسعار الأرز خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري بعد اشتعالها بشكل كبير في الأسواق خلال الأيام الماضي.

وأرجع المنوفي ذلك في تصريحات لـ”المال” إلى بدء موسم حصاد الأرز المحلي خلال أيام ما يساهم في بدء ضخ كميات في السوق المحلية بالتوازي مع الكميات التى استوردتها وزارة التموين من الهند خلال الأيام الماضية، ما يساعد على استقرار السوق المحلية.

وأوضح المنوفي أن أسعار الأرز الأبيض اليوم تتراوح ما بين 17-18 جنيه للكيلو للمستهلك النهائية ، مع انخفاض المعروض من الأرز خلال الفترة الحالية ، موضحاً ان هناك كساد في الطلب على المواد الغذائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأعلن المنوفي إن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار السلع الغذائية التي تباع في المولات والهايبرات والسلاسل التجارية وبين نظيرتها في محلات التجزئة الصغير والسوبر ماركت، وهذا التفاوت يتراوح بين ٢٠ و٢٥٪‏، في مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح المنوفي في بيان أمس ، أنه تقدم بشكاوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للإلزام أصحاب المصانع الغذائية والموردين بضخ السلع بنفس السعر للجميع بدون تمييز، وذلك ليستفيد التاجر الصغير والمواطن من الخصومات التي تطرحها الشركات والتي تصل للأسرة الصغيرة في نهاية مشتريات الشهر لأكثر من ٨٠٠ جنيه.

وأشار إلى أن الشركات المنتجة للسلع الغذائية على سبيل المثال لا الحصر تبيع السكر في الهايبر ب١٢،٥ جنيها وتبيعه للمحلات الصغيرة ب ١٣،٥ والمكرونة تباع ب ٦ جنيهات في السلاسل والهايبرات وتباع في المحلات الصغيرة ب ٧ جنيهات وبرطمان صلصة ب ٨،٥ جنيها في الهيبرات وبالمحلات ١٢ج وكل هذه الفروق من المنتج حيث يوجد بكل شركة جهاز بيع خاص لهايبر والسلاسل التجارية لهم أسعار مختلف عن باقي السوق.