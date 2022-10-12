متولي : 7 إلى 8% نموا شهريا في عدد عملاء خدمة اتصالات كاش

قال حازم متولي ، رئيس شركة اتصالات من &e ، إن شركته تستهدف الوصول إلي 550 ألف عميل في خدمة المحفظة المالية اتصالات كاش بنهاية نوفمبر المقبل مقارنة بـ 500 ألف في سبتمبر الماضي بنسبة نمو تتراوح بين 7 إلى 8% شهريا.

وأوضح متولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء، أن اتصالات مصر تمثل حاليا 8% من أرباح المجموعة الأم والتي تعمل فى الوقت الحالي في 16 دولة.

وألمح خالد حجازي ، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في اتصالات من &e، إلي أن اتصالات تتعامل حاليا مع 40 كمباوند لتقديم خدمات الاتصالات.

ونوه حجازي بأن شركته تتولى تنفيذ مركز إدارة العاصمة الإدارية الجديدة.