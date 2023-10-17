متولي: استحواذ اتصالات الإماراتية على 14% من فودافون العالمية لن يؤثر على المنافسة

قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من& e في مصر، إن استحواذ المجموعة الإماراتية على حوالي 14% من أسهم فودافون العالمية، لن يؤثر على مناخ المنافسة بين المشغلين.

وأوضح متولي أن شركته نجحت خلال المرحلة الماضية في بناء مجموعة من الأصول الرقمية المتمثلة في تطبيقاتها، لافتا إلى أن معايير جودة الخدمة تتحسن من وقت لآخر ويعتبر المنافسة في كفاءة الشبكة في مصلحة العميل.

في سياق متصل، علق قائلا: كل حاجة في مصر زادت باستثناء خدمات المحمول وهذه حقيقة يعرفها الجميع.

ورأى أن الشركة واجهت أزمة الانقطاعات المتكررة في الكهرباء عبر ضخ استثمارات جديدة في تطوير الشبكة.

وأكد أن سوق خدمات المحمول في مصر مازال واعدا ويستوعب خدمات جديدة لمصلحة العميل.

وكشف أحمد يحيي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة اتصالات من& e بالشركة، عن إطلاق الشركة ذراعا استثماريا جديدة في السوق المحلية خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي السنوي الذي نظمته الشركة اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال 2023، المقام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وقال يحيي إن عدد عملاء الشركة يصل حاليا إلى 32 مليون عميل، موضحا أن اتصالات من &e في مصر تعمل طبقا لاستراتيجية المجموعة الأم من التحول من مشغل اتصالات إلى مزود خدمات رقمية متكاملة.