متولي: اتصالات مصر تستهدف 30 مليار جنيه إيرادات في 2023

كشف حازم متولي، رئيس شركة اتصالات مصر من &e، أن شركته تقترب خلال العام الحالي من تحقيق حجم إيرادات بالسوق المحلية يصل إلى 30 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم لإطلاق ذراعها الاستثمارية الجديدة في مجال حلول المدفوعات الإلكترونية، تحت اسم سوبر باي برأسمال 500 مليون جنيه وذلك بالتعاون مع بنك مصر.

.وقال متولي إن سوق خدمات الاتصالات في مصر تنمو بنسبة 10% سنويا ولم تصل إلى مرحلة التشبع الكامل بعد، ومازالت هناك فرص نمو واعدة.

ومن جانبه، قال طارق ناجي، رئيس شركة سوبر باي لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، إن شركته تستهدف التوسع في المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

وألمح إلى أن البنية التحتية لسوبر باي والتكامل مع منظومة البنك الرقمي لبنك مصر تمت مراجعتها مع المركزي المصري.