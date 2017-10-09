متولى: اطلعنا على توقعات المصرية فى تشغيل المحمول لمدة 6 شهور‎

دبى – محمود جمال :قال المهندس حازم متولى، رئيس شركة اتصالات مصر، إن المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول، تقدمت بتصور إلى الشركة يوضح حجم الاستهلاك المتوقع من وحدات الميجابايت، ودقائق المكالمات خلال 6 أشهر.يشار إلى أن المصرية للاتصالات كانت قد وقعت اتفاقية تجوال محلى مع اتصالات مصر منذ





دبى – محمود جمال :





قال المهندس حازم متولى، رئيس شركة اتصالات مصر، إن المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول، تقدمت بتصور إلى الشركة يوضح حجم الاستهلاك المتوقع من وحدات الميجابايت، ودقائق المكالمات خلال 6 أشهر.

يشار إلى أن المصرية للاتصالات كانت قد وقعت اتفاقية تجوال محلى مع اتصالات مصر منذ عدة شهور، بحيث تقوم الأخيرة باستضافتها عبر شبكتها لتقديم خدمات المحمول، لحين قيامها بإنشاء شبكة مستقلة تدعم خدمات الجيل الرابع 4G.

وأضاف أن الشركة طورت حلولا تكنولوجية لتفادى التشويش على بعض الترددات الجديدة الممنوحة لها ضمن تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، وتقديم الخدمة بكفاءة للمستخدمين، وساهمت هذه الترددات فى تحسين جودة خدمات الجيل الثالث للاتصالات 3G.

على صعيد حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر، اعتبر “متولى” أن المسألة شأن داخلى بحت، يحدده اتفاق بين الشركتين وتحت إشراف الأجهزة الرقابية مثل جهاز تنظيم الاتصالات والمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

يذكر أن المصرية للاتصالات تمتلك 45 % من أسهم فودافون مصر، بما يحتم على الأولى ضرورة إيجاد بدائل أخرى لضمان عدم ازدواجية الاختصاصات، لاسيما بعد تقديمها خدمات المحمول فى مصر.

