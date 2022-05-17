متوقعة خسائر مستقبلا.. «صن فارما» للأدوية تشيد بقرار استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية

أشاد الدكتور هانى مشعل، المدير العام لشركة «صن فارما» الهندية للأدوية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية الجديد والعودة للنظام القديم من خلال مستندات التحصيل، مشيراً إلى أن القرار أفضل بكثير من القرار السابق وسيساهم فى تسهيل عملية الإنتاج لدى الشركات.

كان الرئيس السيسي، وجه خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرا ، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيرى المالية، والتجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وكان البنك المركزى أصدر قرارا فى فبراير الماضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

وأضاف «مشعل» – فى تصريحات خاصة لـ»المال» – أن الشركة تتوقع أن تتكبد خسائر فى مبيعاتها نتيجة تراجع القوى الشرائية لدى المواطنين ،وعدم رفع أسعار الأدوية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، بجانب زيادة تكلفة المواد الخام و أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتابع إنه لا يستطيع تقدير حجم تلك الخسائر أو المبيعات المتوقعة بنهاية العام الجارى إلا بعد استقرار الأمور.

يشار إلى أن شركتى «صن فارما إنداستريز» و«رانباكسى لابو راتوريز ليمتد» الهنديتين، اتفقتا على الاندماج عام 2014، فى صفقة بنحو 4 مليارات دولار، تضمنت استحواذ الأولى على %100 من أسهم الثانية.

وبحسب تصريحات سابقة لـ«مشعل»، يبلغ حجم استثمارات الشركة فى السوق المحلية نحو 20 مليون دولار، وبدأت عملها فى مصر فى تجارة المنتجات الدوائية قبل الاستثمار فى مجال التصنيع محليًا، وقامت بتشغيل مصنعها الأول أوائل عام 2017، باستثمارات بلغت 13 مليون دولار.

يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت عام 2017 زيادة أسعار 3010 مستحضرات دوائية، بواقع %15 من أدوية الشركات المحلية و%20 من الأدوية المستوردة.