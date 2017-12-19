متوسط عائد أذون الخزانة يسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف

قفز فوق %19 مجددا خلال الأسبوع الماضىالسندات تكسر موجة صعود استمرت 10 أسابيعمحمد سالم:قفز مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر ونصف، مع استمرار تنامى العائد على كافة آجال أذون الخزانة المحلية للأسبوع الخامس على التوالى، فيما تراجع الع

قفز فوق %19 مجددا خلال الأسبوع الماضى

السندات تكسر موجة صعود استمرت 10 أسابيع

محمد سالم:

قفز مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر ونصف، مع استمرار تنامى العائد على كافة آجال أذون الخزانة المحلية للأسبوع الخامس على التوالى، فيما تراجع العائد على السندات متوسطة وطويلة الأجل عقب فترة صعود استمرت 10 أسابيع على التوالى.

وسجل المؤشر مستوى %19.02 بنهاية الأسبوع الماضى، وهو أعلى مستوى منذ مطلع سبتمبر، بينما بلغت مكاسبه منذ بدء موجة الصعود الحالية نحو 97 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1)، وأرجع مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك، التحرك الطفيف لعوائد أدوات الدين إلى رغبة البنك المركزى فى استمرار جذب الآجانب وتواجدهم فى ملف تمويل الدين المحلى.

كان تقرير لوكالة بلومبرج قد أشار، نقلا عن سامى خلاف، رئيس قطاع إدارة الدين العام بالمالية، إلى تراجع الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية المملوكة للمستثمرين الأجانب إلى 330.9 مليار جنيه فى 7 نوفمبر الجارى مقابل 333.6 مليار مطلع الشهر الجارى، فى إشارة إلى ضعف شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المحلية فى ظل توقعات، بانخفاض عوائدها مع بداية العام المقبل.

يشار إلى أن البنك المركزى قرر نهاية الأسبوع قبل الماضى تطبيق رسوم بواقع %1 على التدفقات الجديدة لاستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية، والتى تتم عبر آلية أطلقها البنك عام 2013 تضمن تدبير الدولار اللازم لتحويل أموال المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية إلى الخارج فى أى وقت.

وذكر البنك أن الرسوم الجديدة يبدأ تطبيقها من 3 ديسمبر المقبل، بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط مع الإبقاء على نسبة %0.5 عند الخروج كما هى، مشيرا إلى أن المراجعة لن تؤثر بأى حال من الأحوال على الأرصدة القائمة قبل 3 ديسمبر، لافتا إلى أن القرار يأتى بعد مضى عام على تحرير سعر الصرف ونجاح سوق العملات الأجنبية فى الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق.

وكشفت تعاملات سوق الدين الأسبوع الماضى، عن صعود متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما بنحو 77 نقطة أساس ليسجل %18.758 مقابل %17.988 فى الطرح السابق، وارتفعت تغطية البنوك للعطاء إلى 2.7 مرة بدلا من 2.3 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.082 مليار جنيه عبر 388 عرضا، بينما قبلت وزارة المالية 128 عرضا بقيمة 7.2 مليار جنيه بزيادة 200 مليون فقط عن المستهدف.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 55 نقطة أساس إلى %18.838 مقابل %18.283 فى العطاء السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 14.217 مليار جنيها من خلال 242 عرضا، بينما قبلت وزارة المالية 9 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

وصعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما 20 نقطة أساس إلى %19.249 بدلا من %19.048 وتراجع معدل تغطية العطاء بشكل طفيف إلى 1.7 مرة مقابل 1.74 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.5 مليار جنيه عبر 250 عرضا، بينما قبلت وزارة المالية 7.228 مليار جنيه بزيادة 478 مليون جنيه تقريبا عن القيمة المستهدفة عبر 162 عرضا من المؤسسات المالية المختلفة.

وتقلص صعود متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما إلى 8 نقاط أساس فقط مقارنة بنحو 30 نقطة فى الطرح السابق ليسجل %19.257 مقابل %19.171 العطاء السابق وغطت البنوك الطرح 1.75 مرة بقيمة 13 مليار جنيه تقريبا، بينما قبلت الوزارة 6.86 مليار جنيه بزيادة طفيفة عن القيمة المستهدفة بلغت 100 مليون فقط.

وفى المقابل تراجعت عوائد أدوات الدين طويلة الأجل (سندات الخزانة المحلية)، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتنهى موجة صعود بدأتها منذ 10 أسابيع تقريبا.

كان عائد أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل (السندات) قد خسر 150 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر الماضى، مع إقبال المستثمرين الأجانب على تداول أدوات الدين المحلية، ليهبط من مستوى %16.5 فى أغسطس إلى %15 نهاية سبتمبر، قبل أن يبدأ رحلة صعود طفيفة فى أكتوبر ونوفمبر.

هبط عائد السندات أجل 3 سنوات بنحو 10 نقطة أساس مسجلا %16.094 مقابل %16.097 فى الطرح السابق، وبلغ معدل تغطية البنوك للعطاء 3.2 مرة بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر 98 طلباً فيما قبلت وزارة المالية 18 عرضاً بواقع 1.5 مليار جنيه وهى نفس القيمة المطلوبة من خلال الطرح.

كما تقلص متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات بنحو 7 نقاط أساس إلى %16.114 مقابل %16.192، سجل معدل تغطية العطاء 2.6 مرة بدلا من 3.4 مرة فى آخر طرح وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.6 مليار جنيه عبر 82 طلبا، لتقبل «المالية» 11 طلبا بقيمة مليار جنيه نفس القيمة المستهدفة.

فى سياق متصل، واصلت وزارة المالية تقليص قيمة طروحاتها عبر أذون الخزانة للأسبوع الثانى على التوالى، لتصل إلى 26.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى موزعة بواقع 6.5 مليار جنيه عبر أذون 91 يوما ونفس القيمة لأذون 182 يوما و6.75 مليار جنيه من أذون 266 يوما و6.75 مليار أيضا من أذون 357 يوما، كما تعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه منها 1.5 مليار بأجل 5 سنوات ومليار بأجل 10 سنوات.

وتبعا لاستمرار ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى البنوك، دشن البنك المركزى عطاءين للودائع المربوطة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة بلغت 80 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح للودائع متغيرة العائد 70 مليار جنيه لأجل 42 يوما بينما تقدمت البنوك بعروض أقل، ربما لأول مرة منذ تفعيل الآلية، بلغت قيمتها 69.65 مليار جنيها عبر 40 عرضا، وافق المركزى على 39 منها بقيمة 49.450 مليار جنيه، وسجل أقل عائد مقبول %19.25 وأعلى %19.310 والمتوسط %19.301.

كما دشن البنك المركزى العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 16 طلبا بقيمة 47.55 مليار جنيه، قبل البنك القيمة المطلوبة فقط بنسبة تخصيص %21.03 لكل بنك.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق وزارة المالية مع البنك المركزى على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.