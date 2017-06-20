متوسط شراء اليورو يتراجع 10 قروش.. والدولار يستقر

قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن متوسط سعر شراء اليورو تراجع 10 قروش إلى 20.1292 جنيه مقابل 20.2301 جنيه أمس، كما انخفض 9 قروش للبيع، محققاً 20.2455 جنيه، بدلاً من 20.3433 جنيه أمس الاثنين.

ويتيح بنك البركة أقل سعر لشراء اليورور عند 19.91 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 20.55 جنيه، بينما يتيح بنك كريدي أجريكول أعلى سعر للشراء عند 20.22 جنيه ويعرض بنك مصر أقل سعر للبيع عند مستوى 20.14 جنيه.

ووبحسب البنك المركزي، تراجع أيضًا متوسط سعر بيع الدينار الكويتي بواقع 10 قروش، محققاً 59.7642 جنيه خلال تعاملات اليوم، كما انخفض متوسط الشراء 4 قروش إلى 59.3781 جنيه، فيما استقر متوسط شراء الدولار عند 18.1444 جنيه للبيع و18.0450 جنيه للشراء.

وشهدت تحركات العملات الأجنبية ارتفاعاً واضحاً أمام الجنيه بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، لكنها تشهد تذبذباً طفيفاً خلال الشهور التي تلت هذا القرار تبعاً لمدى توافر السيولة بالسوق.