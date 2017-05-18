متوسط شراء الدولار يستقر عند 18.03 جنيه في ختام الأسبوع

هبة محمد استقر متوسط الدولار بالبنوك عند 18.0394 جنيه للشراء و18.1424 جنيه للبيع، في ختام تعاملات الأسبوع الحالى، مقابل 18.0326 جنيه و18.1350 جنيه على الترتيب يوم الأحد الماضي، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.واستقر متوسط الدولار عند مستوى 18.13 جنيه للبيع و18.03 منذ نهاية أبريل الما



هبة محمد

استقر متوسط الدولار بالبنوك عند 18.0394 جنيه للشراء و18.1424 جنيه للبيع، في ختام تعاملات الأسبوع الحالى، مقابل 18.0326 جنيه و18.1350 جنيه على الترتيب يوم الأحد الماضي، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

واستقر متوسط الدولار عند مستوى 18.13 جنيه للبيع و18.03 منذ نهاية أبريل الماضي، مقابل تذبذبه بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي.

يأتي استقرار متوسط الدولار نتيجة هدوء أسعاره بالبنوك خلال تعاملات اليوم، إذ سجل شراء الدولار لدى بنوك الأهلي، ومصر، قطر الوطني الأهلي 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع.

وعرض بنكا القاهرة والعربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و 18.10 للبيع.

وتتيح بنوك التجاري الدولي والإسكندرية والمصرف المتحد شراء الدولار عند مستوى 18.05 جنيه، و18.15 للبيع.

ويعرض بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.23 جنيه، و 18.08 جنيه للشراء.

كما زاد سعر الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 18.10 جنيه، ليعتبر بذلك أعلى سعر للشراء و18.17 جنيه للبيع.

بدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره أعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيهاً، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيهاً يوم 20 ديسمبر الماضي.