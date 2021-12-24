متوسط سعر السيارة الجديدة بالسوق الأمريكية يتجاوز 45.7 ألف دولار لأول مرة

قفز متوسط سعر السيارة الجديدة 20% عن مثيله بديسمبر من عام الوباء

قفز متوسط سعر السيارات الجديدة الآن لأكثر من 45.7 ألف دولار لأول مرة بالسوق الأمريكية، بارتفاع يتجاوز 20% على السعر بشهر ديسمبر من عام وباء كورونا عندما كسر حاجز 38 ألف دولار لأول مرة فى تاريخها، كما جاء فى تقرير نشره هذا الأسبوع وكالتا JD باورز و LMC أوتوموتيف لاستشارات أسواق المركبات الأمريكية، وسط نقص المعروض وقوة الطلب على الشراء بهذا الوقت الذى يشهد موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، ما جعل أسعارها ترتفع بسرعة الصاروخ.

و زاد متوسط سعر السيارة الجديدة بسبب نقص المعروض وقوة الطلب على الشراء فى موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

ارتفع متوسط سعر السيار الجديدة مع انتشار المتحور أوميكرون وأزمة نقص المكونات اللازمة للسيارات السمارت لارتفاع أسعارها بسرعة الصاروخ.

ارتفاع متوسط سعر السيارة الجديدة أدى لهبوط المبيعات

وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات السيارات الجديدة فى الولايات المتحدة هبطت بحوالى 18% خلال شهر ديسمبر الحالي لارتفاع الأسعار.

وأدى ارتفاع سعر السيارة الأمريكية بديسمبر الذى أوشك على الانتهاء لهبوط المبيعات إلى 2.9 مليون وحدة، مقارنة بنفس الشهر بعام الوباء.

وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة خلال ديسمبر الحالى بسبب العرض المحدود منها فى المعارض الأمريكية مما ساعد على ارتفاع الأسعار.

وقال توماس كينج رئيس قسم البيانات والتحليلات بوكالة JD بورز شركات السيارات تواجه حاليا أقوى ضغوط تضخمية منذ 30 سنة.

أسعار السيارات تصعد لنقص المعروض

وارتفع سعر السيارة الجديدة هذا العام مع نقص إمدادات المواد الخام والتى قفزت أسعارها لمستويا قياسية مما أدى للنقص المعروض.

وكان إنتاج السيارات الجديدة من المصانع الأمريكية زاد بنسبة 2.2% الشهر الماضى بعد ارتفاع تجاوز 10% فى أكتوبر العام الجارى.

ولكن إنتاج أكتوبر من المركبات يقل بحوالى 5.4% عن نفس الشهر من عام الوباء بسبب النقص العالمة لرقائق أشباه الموصلات. سيارة أمريكية

ويرى جيف شوستر رئيس قسم توقعات العمليات الأمريكية والعالمية بوكالة LMC أوتوموتيف أن هناك تحسن فى توريد رقائق أشباه الموصلات.

ولكن هذا التحسن اختفى مؤخرا بسبب مخاطر العدوى المتزايدة من سلالة أوميكرون الجديدة فى الولايات المتحدة وفى أنحاء العالم.

ويتوقع شوستر ارتفاع متوسط سعر السيارة الجديدة الأسبوع المقبل لأكثر من 45.74 ألف دولار من 44.5 ألف دولار بنوفمبر الماضى.