متوسط سعر الدولار يواصل الهبوط ويفقد 17 قرشاً فى 4 أيام

واصل متوسط سعر الدولار الأمريكى الهبوط أمام الجنيه المصرى؛ حيث فقد 3 قروش جديدة، ليصل إجمالى ما تم فقده فى 4 أيام نحو 17 قرشًا، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وسجل متوسط سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، 15.83 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع، تعاملات أمس الاثنين.

وكان الدولار قد سجل نهاية تعاملات الأربعاء الماضى 16 للشراء و16.10 للبيع، بينما انخفض إلى 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع فى تعاملات الخميس الماضى.

ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب السعر بناءً على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وفسر مصدر مسئول بالبنك المركزي في وقت سابق لـ”المال” انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليوم، بنحو 7 قروش على مستوى متوسط السعر في القطاع المصرفي، بتلقي مصدر تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية

وهبط السعر في بنكي الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين؛ ليسجل 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع في نهاية أمس.

وهبط السعر بنحو 5 قروش في بنك العربي الأفريقي الدولي خلال تعاملات اليوم ليسجل 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وسجل مصرف أبو ظبى الإسلامى أعلى سعر، حيث بلغ 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولى سجل 15.83 جنيه للشراء 15.93 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات اليوم، كما انخفض السعر في بنك الإسكندرية ليسجل 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.

«المركزى» يطلق الحرية للبنوك

يُذكر أن البنك المركزى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم، والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ، وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية. طارق عامر

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى -فى تصريحات مؤخرًا- إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.