متوسط سعر الدولار ينخفض 7 قروش فى تعاملات اليوم

هبط السعر في بنكي الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين بنحو 3 قروش

هبط متوسط سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بنحو 7 قروش دفعة واحدة وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري ليسجل 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع مقابل 16 للشراء و16.10 للبيع في تعاملات أمس .

يأتي ذلك بعدما ارتفع متوسط سعر الدولار بنحو قرش خلال تعاملات أمس .

ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب السعر بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وهبط السعر في بنكي الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين بنحو 3 قروش ليسجل 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع في نهاية التعاملات مقابل 15.98 للشراء و16.08 للبيع في التعاملات الصباحية .

كما انخفض السعر بمصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 5 قروش ليصل 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع، وبنفس القيمة هبط في بنك القاهرة ليصل إلى 15.94 للشراء و16.04 للبيع .

وهبط السعر بنحو 4 قروش في بنك العربي الأفريقي الدولي خلال تعاملات اليوم ليسجل 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع .

وفي بنك عوده مصر انخفض السعر بقيمة 6 قروش دفعة واحدة ليسجل 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع مقابل 16 و16.10 في التعاملات الصباحية .

وانخفض السعر في بنك الإسكندرية بقيمة 4 قروش ليسجل 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع، وسجل في بنكي التجاري الدولي وقطر الوطني 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع منخفضا بنحو 5 قروش .

هبط 11% خلال 2019

يُذكر أن البنك المركزى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى – فى تصريحات مؤخرًا- إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وتتوقع شركة فاروس للأبحاث تداول الدولار بين مستوى 16.5 و17.1 جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2023.