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متوسط سعر الدولار يسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

واستقر سعر العملة الأمريكية لدى بنوك الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.92 جنيها للشراء و16.02 جنيها للبيع
سيد بدر 5:17 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20 5:17 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

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سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء ، الموافق 21-7-2020 في البنوك المصرية، لتصل إلى 15.926 جنيها للشراء و16.026 جنيها للبيع لدى البنك المركزي .

سعر الدولار يرتفع قرشًا في عدد من البنوك

وخلال تعاملات اليوم سجل سعر الدولار زيادة طفيفة في البنوك بنحو قرش ليسجل 15.93 جنيها للشراء و16.03 جنيها للبيع في بنوك بلوم والأهلي الكويتي والمصري الخليجي وقناة السويس وعوده مصر والمشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والأهلي المتحد والتنمية الصناعية والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي وقطر الوطني .

استقرار سعر الدولار لدى الأهلي ومصر

واستقر سعر العملة الأمريكية لدى بنوك الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.92 جنيها للشراء و16.02 جنيها للبيع، وهو نفس السعر لدى بنوك مصر إيران والعربي الأفريقي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف المتحد والعقاري المصري والتجاري الدولي والإسكندرية والتجاري الدولي.

كانت أسعار الدولار قد هبطت بنهاية الأسبوع الماضي أمام الجنيه بنحو قرشين لتسجل 15.918و 16.018 جنيه للشراء والبيع مقابل 15.942 و16.042 جنيه للشراء والبيع في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

سعر الدولار فى مصر اليوم

ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن متوسط أسعار الدولار ارتفعت بنحو 41 قرشًا خلال الفترة من الأسبوع الأخير من فبراير حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما خلال الشهر الأخير فقد الدولار 21.5 قرش من قيمته بسبب زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

جدول يوضح سعر الدولار

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي الكويتي15.9316.03
المشرق15.9316.03
قناة السويس15.9316.03
الاستثمار العربي15.9316.03
المصري الخليجي15.9316.03
الكويت الوطني15.9316.03
عوده مصر15.9316.03
تنمية الصادرات15.9316.03
التنمية الصناعية15.9316.03
اتش اس بي سي15.9316.03
المصرف العربي الدولي15.9316.03
التعمير والإسكان15.9316.03
بلوم15.9316.03
الأهلي المتحد15.9316.03
الإمارات دبي الوطني15.9316.03
مصر15.9216.02
الأهلي المصري15.9216.02
مصرف أبوظبي15.9216.02
المصرف المتحد15.9216.02
التجاري الدولي15.9216.02
قطر الوطني الأهلي15.9216.02
مصر إيران15.9216.02
العربي الأفريقي الدولي15.9216.02
الإسكندرية15.9216.02

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق حصول مصر على نحو 2.7 مليار دولار كقرض عاجل من صندوق النقد الدولي، بجانب حصولها على موافقته على برنامج ائتماني جديد بقيمة 5.2 مليار دولار لأجل عام، ومؤخرًا ارتفع الاحتياطي الأجنبي لنحو 38 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 36 مليارًا في مايو .

وقال مصدر مصرفي إن الأجانب ضخوا استثمارات في السوق المحلية بقيمة 3 مليارات دولار خلال شهر منها مليار دولار آخر يومين من الأسبوع الماضي.

وتشير أحدث بيانات البنك المركزى، إلى أن نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالى الودائع سجلت نحو %17.01 بنهاية أبريل الماضى، وهو أقل مستوى منذ أكثر من 10 سنوات، مقابل %17.14 فى مارس، بينما كان المتوسط المسجل خلال عام 2019 أكثر من %21 وخلال 2018 نحو %23.

كما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نموًا سالبًا منذ يوليو 2019 وحتى أبريل 2020، وتراجعت بنسبة %13.5 خلال أبريل، و%13.8 فى مارس، %16.1 فى فبراير و%13.7 فى يناير، بينما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنسبة %22.4 فى أبريل و%22 فى مارس ونحو 21.6 و %22.4 خلال يناير وفبراير.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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